В Укрэнерго предупредили об очередном фейке по отключению света

В "Укрэнерго" сообщили об очередном фейке, направленном на украинцев. На этот раз - вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.

Что известно о фейке относительно "зональных отключений света" в Украине

Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные Telegram-каналы, на которых не будет правдивой информации, — объясняют "Укрэнерго". Поделиться

В то же время украинцев призывали пользоваться информацией только из официальных источников относительно вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России:

страницы "Укрэнерго",

Минэнерго и вашего облэнерго.

В Минэнерго назвали вероятные сроки уменьшения отключений света в Украине

По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, отключения света в Украине могут уменьшиться где-то через месяц.

Колесник подчеркнул, что на ситуацию с отключениями света влияют не только обстрелы энергетических объектов преступной армией РФ, но и аномальная жара, установившаяся на большинстве территории страны.

На сегодняшний день ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем, несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания, отмечает заместитель главы Минэнерго. Поделиться

Колесник добавил, что для максимального ускорения ремонтных работ на поврежденных российскими оккупантами объектах энергетической инфраструктуры Украина сотрудничает с иностранными партнерами.