В Укрэнерго предупредили об очередном фейке по отключению света

В "Укрэнерго" сообщили об очередном фейке, направленном на украинцев. На этот раз - вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.
Главные тезисы
- Фейк о 'зональных' отключениях света обнаружен и развеян Укрэнерго, которое поощряет украинцев проверять информацию только в официальных источниках.
- Представитель Минэнерго раскрывает возможные сроки уменьшения отключений света в Украине и подчеркивает влияние аномальной жары на энергосистему.
- Украина сотрудничает с иностранными партнерами по быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими оккупантами.
- Рациональное потребление электроэнергии приобретает важность в контексте положительного влияния на стабильность энергосистемы.
- Информация об отключении света и состоянии энергосистемы поступает из официальных источников: 'Укрэнерго', Минэнерго и облэнерго.
Что известно о фейке относительно "зональных отключений света" в Украине
В то же время украинцев призывали пользоваться информацией только из официальных источников относительно вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России:
страницы "Укрэнерго",
Минэнерго и вашего облэнерго.
В Минэнерго назвали вероятные сроки уменьшения отключений света в Украине
По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, отключения света в Украине могут уменьшиться где-то через месяц.
Колесник подчеркнул, что на ситуацию с отключениями света влияют не только обстрелы энергетических объектов преступной армией РФ, но и аномальная жара, установившаяся на большинстве территории страны.
Колесник добавил, что для максимального ускорения ремонтных работ на поврежденных российскими оккупантами объектах энергетической инфраструктуры Украина сотрудничает с иностранными партнерами.
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