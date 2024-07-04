В Укрэнерго предупредили об очередном фейке по отключению света
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго предупредили об очередном фейке по отключению света

свет
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Источник:  Укрэнерго

В "Укрэнерго" сообщили об очередном фейке, направленном на украинцев. На этот раз - вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, будто разные города будут отнесены к разным зонам и у них будет разная продолжительность отключений.

Главные тезисы

  • Фейк о 'зональных' отключениях света обнаружен и развеян Укрэнерго, которое поощряет украинцев проверять информацию только в официальных источниках.
  • Представитель Минэнерго раскрывает возможные сроки уменьшения отключений света в Украине и подчеркивает влияние аномальной жары на энергосистему.
  • Украина сотрудничает с иностранными партнерами по быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими оккупантами.
  • Рациональное потребление электроэнергии приобретает важность в контексте положительного влияния на стабильность энергосистемы.
  • Информация об отключении света и состоянии энергосистемы поступает из официальных источников: 'Укрэнерго', Минэнерго и облэнерго.

Что известно о фейке относительно "зональных отключений света" в Украине

Это очередное ИПСО. Выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные Telegram-каналы, на которых не будет правдивой информации, — объясняют "Укрэнерго".

В то же время украинцев призывали пользоваться информацией только из официальных источников относительно вынужденных отключений электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России:

  • страницы "Укрэнерго",

  • Минэнерго и вашего облэнерго.

В Минэнерго назвали вероятные сроки уменьшения отключений света в Украине

По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника, отключения света в Украине могут уменьшиться где-то через месяц.

Колесник подчеркнул, что на ситуацию с отключениями света влияют не только обстрелы энергетических объектов преступной армией РФ, но и аномальная жара, установившаяся на большинстве территории страны.

На сегодняшний день ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем, несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания, отмечает заместитель главы Минэнерго.

Колесник добавил, что для максимального ускорения ремонтных работ на поврежденных российскими оккупантами объектах энергетической инфраструктуры Украина сотрудничает с иностранными партнерами.

Также это получение оборудования от наших стран-партнеров для того, чтобы ремонтная кампания на объектах генерации, объектах распределения состоялась вовремя быстро и мы смогли как можно быстрее предоставить потребителям максимально доступную электроэнергию. Вместе с тем, это и вопрос рационального потребления. Ведь потребляя экономно, вы помогаете сбалансировать энергосистему, — объясняет чиновник Минэнерго.

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