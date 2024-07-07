По словам аналитиков из энергетической сферы, зимой украинцев могут ожидать длительные отключения света в случае сохранения сложной ситуации в энергосистеме.
Главные тезисы
- Аналитики прогнозируют длительные отключения света в Украине зимой в случае сложной ситуации в энергосистеме.
- Сценарии состояния энергосистемы на зиму включают базовый стабильный, негативный и оптимистичный варианты.
- Эксперты предупреждают о возможных кризисных ситуациях и падении энергосистемы при отрицательном сценарии.
- Необходимо принять меры для эффективного управления энергетическими ресурсами и подготовиться к возможным отключениям.
- Прогнозы аналитиков оставляют мало надежд на улучшение ситуации со светом зимой, подчеркивают необходимость готовности к проблемам.
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.
Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.
Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики
В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев – негативный, базовый стабильный и оптимистичный.
В частности, по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.
Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.
В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.
Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.
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