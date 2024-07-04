По информации НЭК "Укрэнерго" отключения света 4 июля будут действовать в течение всех суток и будут увеличены во второй половине дня.
Главные тезисы
- 4 июля в Украине планируется увеличение объемов отключения света из-за дефицита энергии в системе, вызванного атаками на энергообъекты РФ и ростом потребления из-за летней жары.
- Украина привлекает аварийные поставки электроэнергии из соседних стран для компенсации дефицита и уменьшения ограничений потребления.
- Очереди отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах страны, с распределением по часам и областям для компенсации дефицита мощности.
- Украинцев просят экономно использовать электроприборы и ограничить использование кондиционеров для сбережения энергии.
- Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности, что требует привлечения аварийных поставок электроэнергии из других стран и принятия мер по уменьшению потребления.
Что известно об увеличении отключений света вечером 4 июля
В "Укрэнерго" добавили, что во второй половине дня отключения ждут бизнеса и бытовых потребителей.
Потребление каждой области разделено на 6 очередей.
Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе.
Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.
Что в Укрэнерго говорят о причинах отключений и ликвидации последствий дефицита мощности
Отмечается, что ключевыми причинами отключения света остаются последствия атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.
Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии.
На дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары.
3 июля, 11:00 по 22:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии.
В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35212 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1660 МВт. Это на 1000 МВт*ч больше, чем было импортировано вчера, 3 июля.
К утру остаются обесточенными 494 населенных пункта.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Из-за непогоды: обесточивались потребители в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях.
По техническим причинам: обесточены потребители в Запорожской, Житомирской, Ровенской областях.
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