По информации НЭК "Укрэнерго" отключения света 4 июля будут действовать в течение всех суток и будут увеличены во второй половине дня.

Что известно об увеличении отключений света вечером 4 июля

Облэнерго используют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений, - объясняют в ведомстве. Поделиться

В "Укрэнерго" добавили, что во второй половине дня отключения ждут бизнеса и бытовых потребителей.

Потребление каждой области разделено на 6 очередей.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе.

Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Что в Укрэнерго говорят о причинах отключений и ликвидации последствий дефицита мощности

Отмечается, что ключевыми причинами отключения света остаются последствия атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии.

На дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары.

Сегодня высокие температуры воздуха в центральных, южных и восточных областях. Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности, ограничит использование кондиционеров, - отмечают в Укрэнерго. Поделиться

3 июля, 11:00 по 22:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35212 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1660 МВт. Это на 1000 МВт*ч больше, чем было импортировано вчера, 3 июля.

К утру остаются обесточенными 494 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Из-за непогоды: обесточивались потребители в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

По техническим причинам: обесточены потребители в Запорожской, Житомирской, Ровенской областях.