В Укрэнерго предупредили об увеличении объемов отключения света вечером 4 июля
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго предупредили об увеличении объемов отключения света вечером 4 июля

Отключения света в Украине
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Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК "Укрэнерго" отключения света 4 июля будут действовать в течение всех суток и будут увеличены во второй половине дня.

Главные тезисы

  • 4 июля в Украине планируется увеличение объемов отключения света из-за дефицита энергии в системе, вызванного атаками на энергообъекты РФ и ростом потребления из-за летней жары.
  • Украина привлекает аварийные поставки электроэнергии из соседних стран для компенсации дефицита и уменьшения ограничений потребления.
  • Очереди отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах страны, с распределением по часам и областям для компенсации дефицита мощности.
  • Украинцев просят экономно использовать электроприборы и ограничить использование кондиционеров для сбережения энергии.
  • Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности, что требует привлечения аварийных поставок электроэнергии из других стран и принятия мер по уменьшению потребления.

Что известно об увеличении отключений света вечером 4 июля

Облэнерго используют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений, - объясняют в ведомстве.

В "Укрэнерго" добавили, что во второй половине дня отключения ждут бизнеса и бытовых потребителей.

Потребление каждой области разделено на 6 очередей.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе.

Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Что в Укрэнерго говорят о причинах отключений и ликвидации последствий дефицита мощности

Отмечается, что ключевыми причинами отключения света остаются последствия атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии.

На дефицит мощности в системе также влияет рост потребления из-за летней жары.

Сегодня высокие температуры воздуха в центральных, южных и восточных областях. Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности, ограничит использование кондиционеров, - отмечают в Укрэнерго.

3 июля, 11:00 по 22:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35212 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1660 МВт. Это на 1000 МВт*ч больше, чем было импортировано вчера, 3 июля.

К утру остаются обесточенными 494 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Из-за непогоды: обесточивались потребители в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

По техническим причинам: обесточены потребители в Запорожской, Житомирской, Ровенской областях.

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