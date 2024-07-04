За інформацією НЕК “Укренерго” відключення світла 4 липня діятимуть протягом усієї доби та будуть збільшені у другій половині дня.
Головні тези:
- Велике збільшення обсягів відключення світла в усіх регіонах України планується на вечір 4 липня з метою компенсації дефіциту енергії в системі.
- Україна залучає аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини для подолання дефіциту та зменшення обмежень споживання.
- Причинами відключень світла залишаються наслідки атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні, а також зростання споживання через літню спеку.
- Українців просять не включати потужні електроприлади одночасно та обмежити використання кондиціонерів.
- На ранок 4 липня залишаються знеструмленими 494 населених пункти через різні причини, зокрема бойові дії та негоду.
Що відомо про збільшення відключень світла ввечері 4 липня
В “Укренерго” додали, що у другій половині дня відключення чекають на бізнес та побутових споживачів.
Споживання кожної області розділено на 6 черг.
Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі.
Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.
Що в Укренерго кажуть стосовно причин відключень та ліквідації наслідків дефіциту потужності
Зазначається, що ключовими причинами відключень світла залишаються наслідки атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.
Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.
На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.
3 липня, 11:00 по 22:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини.
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 212 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт. Це на 1 000 МВт*год більше, ніж було імпортовано вчора, 3 липня.
На ранок залишаються знеструмленими 494 населених пункти.
Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Через негоду: знеструмлювались споживачі у Тернопільській, Хмельницький, Чернівецькій областях.
З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Запорізькій, Житомирській, Рівненській областях.
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