В Укренерго попередили про збільшення обсягів відключення світла увечері 4 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго попередили про збільшення обсягів відключення світла увечері 4 липня

Відключення світла в Україні
Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго” відключення світла 4 липня діятимуть протягом усієї доби та будуть збільшені у другій половині дня. 

Головні тези:

  • Велике збільшення обсягів відключення світла в усіх регіонах України планується на вечір 4 липня з метою компенсації дефіциту енергії в системі.
  • Україна залучає аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини для подолання дефіциту та зменшення обмежень споживання.
  • Причинами відключень світла залишаються наслідки атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні, а також зростання споживання через літню спеку.
  • Українців просять не включати потужні електроприлади одночасно та обмежити використання кондиціонерів.
  • На ранок 4 липня залишаються знеструмленими 494 населених пункти через різні причини, зокрема бойові дії та негоду.

Що відомо про збільшення відключень світла ввечері 4 липня

Обленерго застосовують дві черги графіків погодинних відключень до 13:00. З 13:00 та до 23:00 будуть діяти три черги відключень, - пояснюють у відомстві.

В “Укренерго” додали, що у другій половині дня відключення чекають на бізнес та побутових споживачів.

Споживання кожної області розділено на 6 черг.

Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі.

Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.

Що в Укренерго кажуть стосовно причин відключень та ліквідації наслідків дефіциту потужності

Зазначається, що ключовими причинами відключень світла залишаються наслідки атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.

Сьогодні високі температури повітря в центральних, південних та східних областях. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів, - наголошують в Укренерго.

3 липня, 11:00 по 22:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 212 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт. Це на 1 000 МВт*год більше, ніж було імпортовано вчора, 3 липня.

На ранок залишаються знеструмленими 494 населених пункти.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через негоду: знеструмлювались споживачі у Тернопільській, Хмельницький, Чернівецькій областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Запорізькій, Житомирській, Рівненській областях.

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