В Укрэнерго предупреждают о продолжительных отключениях света в Украине 16 июля
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго предупреждают о продолжительных отключениях света в Украине 16 июля

Энергетик
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Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК "Укрэнерго" в течение 16 июля отключения света в Украине будут действовать на протяжении всех суток с применением 4 очередей одновременно.

Главные тезисы

  • 16 июля в Украине будут действовать длительные отключения света по графикам Укрэнерго.
  • Суммы в платежках украинцев за электроэнергию в условиях отключений останутся примерно на прежнем уровне, несмотря на снижение потребления.
  • У многих украинцев ожидается отсутствие света до 12 часов в сутки из-за применения четырех очередей отключений.
  • Прогнозируется применение светло-серых зон отключений в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
  • Эксперты ожидают, что суммы в платежках за свет останутся примерно такими же, как до повышения тарифов на электроэнергию.

Что известно о графиках длительных отключений света во вторник, 16 июля

Завтра, 16 июля, меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток, - отмечают в "Укрэнерго".

По информации компании, с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Украинцев ждут длительные отключения света в течение 16 июля
Энергосистема Украины

В то же время в ДТЭК сообщили, что прогнозируется применение светло-серых зон отключений прогнозируется с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как изменятся платежки украинцев за свет на фоне масштабных отключений

По словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева в комментарии "РБК-Украина", суммы в платежках украинцев за свет в июле, вероятно, будут такими же, как к повышению тарифов на электроэнергию.

У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей, – объясняет аналитик.

Но, по словам Рябцева, в среднем у всех света нет 12 часов в сутки. Поэтому потребление в любом случае будет меньше.

Что касается сумм в платежках, думаю, в результате они будут примерно такими же, как были до повышения цен, - отмечает эксперт.

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