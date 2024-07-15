По информации НЭК "Укрэнерго" в течение 16 июля отключения света в Украине будут действовать на протяжении всех суток с применением 4 очередей одновременно.
Главные тезисы
- 16 июля в Украине будут действовать длительные отключения света по графикам Укрэнерго.
- Суммы в платежках украинцев за электроэнергию в условиях отключений останутся примерно на прежнем уровне, несмотря на снижение потребления.
- У многих украинцев ожидается отсутствие света до 12 часов в сутки из-за применения четырех очередей отключений.
- Прогнозируется применение светло-серых зон отключений в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
- Эксперты ожидают, что суммы в платежках за свет останутся примерно такими же, как до повышения тарифов на электроэнергию.
Что известно о графиках длительных отключений света во вторник, 16 июля
По информации компании, с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.
В то же время в ДТЭК сообщили, что прогнозируется применение светло-серых зон отключений прогнозируется с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Как изменятся платежки украинцев за свет на фоне масштабных отключений
По словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева в комментарии "РБК-Украина", суммы в платежках украинцев за свет в июле, вероятно, будут такими же, как к повышению тарифов на электроэнергию.
Но, по словам Рябцева, в среднем у всех света нет 12 часов в сутки. Поэтому потребление в любом случае будет меньше.
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