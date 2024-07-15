По информации НЭК "Укрэнерго" в течение 16 июля отключения света в Украине будут действовать на протяжении всех суток с применением 4 очередей одновременно.

Что известно о графиках длительных отключений света во вторник, 16 июля

Завтра, 16 июля, меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток, - отмечают в "Укрэнерго". Поделиться

По информации компании, с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Энергосистема Украины

В то же время в ДТЭК сообщили, что прогнозируется применение светло-серых зон отключений прогнозируется с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как изменятся платежки украинцев за свет на фоне масштабных отключений

По словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева в комментарии "РБК-Украина", суммы в платежках украинцев за свет в июле, вероятно, будут такими же, как к повышению тарифов на электроэнергию.

У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей, – объясняет аналитик. Поделиться

Но, по словам Рябцева, в среднем у всех света нет 12 часов в сутки. Поэтому потребление в любом случае будет меньше.