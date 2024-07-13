В Украине изменили графики отключения света на 13 июля

Компания "Укрэнерго" сменила графики отключений света на 13 июля на фоне аномальной жары. С 14:00 будут применять сразу три очереди.
Главные тезисы
- Графики отключений электроэнергии в Украине были усилены в фоне массированных атак РФ на энергетическую систему и аномальную жару.
- В течение 12-15 июля столбики термометров в некоторых регионах Украины могут подняться до +40 градусов.
- Глава НЭК "Укрэнерго" прогнозирует, что сложная ситуация с отключением света будет продолжаться недолго.
Из-за аномальной жары Укрэнерго изменило графики отключений света
Из-за аномальной жары в Украине в последнюю неделю энергетикам на фоне массированных атак РФ пришлось еще больше усилить графики отключения света. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
В настоящее время применяются ограничения объемом двух очередей одновременно
Что известно об отключении света в Украине из-за жары
В течение 12 – 15 июля в Украине столбики термометров иногда будут достигать +40 градусов. В результате возможны ухудшения в энергосистеме Украины.
Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, это продлится недолго.
Как пояснил чиновник, сейчас фиксируется аномальная жара, и не только Украина сталкивается с вызовами в энергетической сфере, но и по сути вся южная Европа страдает из-за крайне высоких показателей температур.
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