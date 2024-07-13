В Украине изменили графики отключения света на 13 июля

Компания "Укрэнерго" сменила графики отключений света на 13 июля на фоне аномальной жары. С 14:00 будут применять сразу три очереди.

Из-за аномальной жары Укрэнерго изменило графики отключений света

Из-за аномальной жары в Украине в последнюю неделю энергетикам на фоне массированных атак РФ пришлось еще больше усилить графики отключения света. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

13 июля облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток. В настоящее время применяются ограничения в объеме двух очередей одновременно, — говорится в сообщении. Поделиться

В настоящее время применяются ограничения объемом двух очередей одновременно

Что известно об отключении света в Украине из-за жары

В течение 12 – 15 июля в Украине столбики термометров иногда будут достигать +40 градусов. В результате возможны ухудшения в энергосистеме Украины.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, это продлится недолго.

Во всех областях ситуация будет примерно одинаковая, поскольку сейчас методика отключений, которая была изменена несколько недель назад, предусматривает, чтобы по всей стране было равное количество отключаемых групп потребителей. Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго"

Как пояснил чиновник, сейчас фиксируется аномальная жара, и не только Украина сталкивается с вызовами в энергетической сфере, но и по сути вся южная Европа страдает из-за крайне высоких показателей температур.