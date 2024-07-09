В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 10 июля

В Украине 10 июля отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут действовать по всем областям.
Главные тезисы
- 10 июля в Украине планируют отключения света по графикам на протяжении всех суток по всем областям.
- Аналитики прогнозируют несколько сценариев работы энергосистемы на зиму: базовый стабильный, оптимистический и негативный.
- Продолжительность отключений света варьируется в зависимости от сценария и может составлять до 12 часов в сутки.
- Графики отключений света будут осуществляться за тремя очередями, с ограничениями потребления и приоритетным питанием критической инфраструктуры.
- Отрицательный сценарий работы энергосистемы предполагает более сложные кризисные ситуации, включая падение энергосистемы из-за нехватки ресурсов.
10 июля в Украине будут выключать свет сразу за тремя очередями
Как уточнили в "Укрэнерго" с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00, облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут привлечены три очереди.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
В то же время, 9 июля "Укрэнерго" уменьшило объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев. Это стало возможным благодаря поставке электроэнергии из ЕС.
Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики
В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.
Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.
В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.
Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.
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