В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 10 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 10 июля

Свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 10 июля отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут действовать по всем областям.

Главные тезисы

  • 10 июля в Украине планируют отключения света по графикам на протяжении всех суток по всем областям.
  • Аналитики прогнозируют несколько сценариев работы энергосистемы на зиму: базовый стабильный, оптимистический и негативный.
  • Продолжительность отключений света варьируется в зависимости от сценария и может составлять до 12 часов в сутки.
  • Графики отключений света будут осуществляться за тремя очередями, с ограничениями потребления и приоритетным питанием критической инфраструктуры.
  • Отрицательный сценарий работы энергосистемы предполагает более сложные кризисные ситуации, включая падение энергосистемы из-за нехватки ресурсов.

10 июля в Украине будут выключать свет сразу за тремя очередями

10 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

Как уточнили в "Укрэнерго" с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00, облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут привлечены три очереди.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В то же время, 9 июля "Укрэнерго" уменьшило объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев. Это стало возможным благодаря поставке электроэнергии из ЕС.

Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики

В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

В частности по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.

Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.

В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.

Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.

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