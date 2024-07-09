В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 10 июля

В Украине 10 июля отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут действовать по всем областям.

10 июля в Украине будут выключать свет сразу за тремя очередями

10 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. Поделиться

Как уточнили в "Укрэнерго" с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00, облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут привлечены три очереди.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В то же время, 9 июля "Укрэнерго" уменьшило объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев. Это стало возможным благодаря поставке электроэнергии из ЕС.

Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики

В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

В частности по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации. Поделиться

Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.

В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.