В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 10 липня

В Україні 10 липня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони будуть діяти по всіх областях.
Головні тези:
- Протягом доби 10 липня в Україні вимикатимуть світло не за однією, а за трьома чергами, а також діятимуть обмеження споживання.
- Аналітики прогнозують кілька сценаріїв стану енергосистеми на зиму: базовий стабільний, оптимістичний та негативний.
- Залежно від сценарію, тривалість відключень світла може складати по 12 годин на добу, впливаючи на роботу електромережі та готовність АЕС.
- На цю зиму очікується відновлення електрогенерації та робота блоків АЕС залежно від розвитку ситуації в енергетиці країни.
10 липня в Україні вимикатимуть світло одразу за трьома чергами
Як уточнили в "Укренерго" з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде залучено три черги.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Водночас 9 липня "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Це стало можливим завдяки постачанню електроенергії з ЄС.
Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики
Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.
Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.
У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.
Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.
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