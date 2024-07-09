В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 10 липня

В Україні 10 липня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони будуть діяти по всіх областях.

10 липня в Україні вимикатимуть світло одразу за трьома чергами

10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Поширити

Як уточнили в "Укренерго" з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде залучено три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Водночас 9 липня "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Це стало можливим завдяки постачанню електроенергії з ЄС.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі. Поширити

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.