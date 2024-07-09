В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 10 липня
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 10 липня

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 10 липня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони будуть діяти по всіх областях.

Головні тези:

  • Протягом доби 10 липня в Україні вимикатимуть світло не за однією, а за трьома чергами, а також діятимуть обмеження споживання.
  • Аналітики прогнозують кілька сценаріїв стану енергосистеми на зиму: базовий стабільний, оптимістичний та негативний.
  • Залежно від сценарію, тривалість відключень світла може складати по 12 годин на добу, впливаючи на роботу електромережі та готовність АЕС.
  • На цю зиму очікується відновлення електрогенерації та робота блоків АЕС залежно від розвитку ситуації в енергетиці країни.

10 липня в Україні вимикатимуть світло одразу за трьома чергами

10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

Як уточнили в "Укренерго" з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде залучено три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Водночас 9 липня "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Це стало можливим завдяки постачанню електроенергії з ЄС.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.

Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.

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