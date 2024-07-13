В Україні змінили графіки відключення світла на 13 липня

Компанія "Укренерго" змінила графіки відключень світла на 13 липня на тлі аномальної спеки. З 14:00 застосовуватимуть одразу три черги.
Головні тези:
- Графіки відключень електроенергії в Україні були посилені в тлі масованих атак РФ на енергетичну систему та аномальну спеку.
- Протягом 12 – 15 липня стовпчики термометрів у деяких регіонах України можуть піднятися до +40 градусів.
- Голова НЕК "Укренерго" прогнозує, що складна ситуація з відключенням світла триватиме недовго.
Через аномальну спеку Укренерго змінило графіки відключень світла
Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих атак РФ довелося ще більше посилити графіки відключення світла. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно
Що відомо про відключення світла в Україні через спеку
Протягом 12 – 15 липня в Україні стовпчики термометрів подекуди сягатимуть до +40 градусів. Внаслідок цього можливі погіршення в енергосистемі України.
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Однак, за його словами, це триватиме недовго.
Як пояснив посадовець, наразі фіксується аномальна спека, і не тільки Україна стикається з викликами в енергетичній сфері, але й по суті вся південна Європа потерпає через вкрай високі показники температур.
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