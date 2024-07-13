В Україні змінили графіки відключення світла на 13 липня

Компанія "Укренерго" змінила графіки відключень світла на 13 липня на тлі аномальної спеки. З 14:00 застосовуватимуть одразу три черги.

Через аномальну спеку Укренерго змінило графіки відключень світла

Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих атак РФ довелося ще більше посилити графіки відключення світла. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

13 липня обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно, — ідеться у повідомленні. Поширити

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно

Що відомо про відключення світла в Україні через спеку

Протягом 12 – 15 липня в Україні стовпчики термометрів подекуди сягатимуть до +40 градусів. Внаслідок цього можливі погіршення в енергосистемі України.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Однак, за його словами, це триватиме недовго.

В усіх областях ситуація буде приблизно однакова, оскільки зараз методика відключень, яка була змінена декілька тижнів тому, передбачає, аби по всій країні була рівна кількість груп споживачів, яких вимикають. Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго"

Як пояснив посадовець, наразі фіксується аномальна спека, і не тільки Україна стикається з викликами в енергетичній сфері, але й по суті вся південна Європа потерпає через вкрай високі показники температур.