В Україні змінили графіки відключення світла на 13 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні змінили графіки відключення світла на 13 липня

Укренерго
Джерело:  Укренерго

Компанія "Укренерго" змінила графіки відключень світла на 13 липня на тлі аномальної спеки. З 14:00 застосовуватимуть одразу три черги.

Головні тези:

  • Графіки відключень електроенергії в Україні були посилені в тлі масованих атак РФ на енергетичну систему та аномальну спеку.
  • Протягом 12 – 15 липня стовпчики термометрів у деяких регіонах України можуть піднятися до +40 градусів.
  • Голова НЕК "Укренерго" прогнозує, що складна ситуація з відключенням світла триватиме недовго.

Через аномальну спеку Укренерго змінило графіки відключень світла

Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих атак РФ довелося ще більше посилити графіки відключення світла. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

13 липня обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно, — ідеться у повідомленні.

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно

Що відомо про відключення світла в Україні через спеку

Протягом 12 – 15 липня в Україні стовпчики термометрів подекуди сягатимуть до +40 градусів. Внаслідок цього можливі погіршення в енергосистемі України.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Однак, за його словами, це триватиме недовго.

В усіх областях ситуація буде приблизно однакова, оскільки зараз методика відключень, яка була змінена декілька тижнів тому, передбачає, аби по всій країні була рівна кількість груп споживачів, яких вимикають.

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький

Голова правління НЕК "Укренерго"

Як пояснив посадовець, наразі фіксується аномальна спека, і не тільки Україна стикається з викликами в енергетичній сфері, але й по суті вся південна Європа потерпає через вкрай високі показники температур.

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