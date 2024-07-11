Що відомо про відключення світла протягом 12 липня

Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби, - підкреслюють в “Укренерго”. Поширити

При цьому з 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.

Відключення світла в Україні

У решту годин буде задіяно три черги.

Як зазначили у ДТЕК, є висока ймовірність, що завтра у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях відключення у світло-сірих зонах відбуватимуться впродовж всієї доби.

Коли в Україні очікувати поліпшення ситуації із відключеннями світла

За інформацією голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, відключень світла в Україні має поменшати вже у серпні.