Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 12 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 12 липня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго” графіки відключень світла у п'ятницю, 12 липня, діятимуть протягом усієї доби 

Головні тези:

  •  Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 12 липня, які діятимуть цілодобово.
  • Протягом 12 липня в Україні обленерго застосує чотири черги відключень в певні години, а у решті годин - три черги.
  • Голова НЕК “Укренерго” прогнозує зменшення відключень світла в Україні вже у серпні, коли спека спаде та збільшиться генерація електроенергії.
  • В енергетичній системі України передбачають покращення з кінця липня, яке буде поступово ставити все більш значним.
  • Згідно з прогнозами, у вересні-жовтні шанси на уникнення масованих відключень світла в Україні можуть значно зрости.

Що відомо про відключення світла протягом 12 липня

Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби, - підкреслюють в “Укренерго”.

При цьому з 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 12 липня
Відключення світла в Україні

У решту годин буде задіяно три черги.

Як зазначили у ДТЕК, є висока ймовірність, що завтра у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях відключення у світло-сірих зонах відбуватимуться впродовж всієї доби.

Коли в Україні очікувати поліпшення ситуації із відключеннями світла

За інформацією голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, відключень світла в Україні має поменшати вже у серпні.

Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували. В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі, - пояснив Кудрицький.

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