За інформацією НЕК “Укренерго” графіки відключень світла у п'ятницю, 12 липня, діятимуть протягом усієї доби
Головні тези:
- Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 12 липня, які діятимуть цілодобово.
- Протягом 12 липня в Україні обленерго застосує чотири черги відключень в певні години, а у решті годин - три черги.
- Голова НЕК “Укренерго” прогнозує зменшення відключень світла в Україні вже у серпні, коли спека спаде та збільшиться генерація електроенергії.
- В енергетичній системі України передбачають покращення з кінця липня, яке буде поступово ставити все більш значним.
- Згідно з прогнозами, у вересні-жовтні шанси на уникнення масованих відключень світла в Україні можуть значно зрости.
Що відомо про відключення світла протягом 12 липня
При цьому з 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.
У решту годин буде задіяно три черги.
Як зазначили у ДТЕК, є висока ймовірність, що завтра у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях відключення у світло-сірих зонах відбуватимуться впродовж всієї доби.
Коли в Україні очікувати поліпшення ситуації із відключеннями світла
За інформацією голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, відключень світла в Україні має поменшати вже у серпні.
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