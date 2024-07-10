Як працює відключення світла чергами — пояснення Укренерго

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Стало відомо, що це за схема і як вона працює.
Головні тези:
- Енергетики використовують механізм черг для обмеження споживання електроенергії в Україні.
- Відключення світла чергами полягає в розподілі обмежень споживання між групами побутових споживачів та бізнесу.
- Тривалість відключення залежить від кількості застосованих черг: від 4 до понад 12 годин на добу.
- Обленерго визначають графіки відключень для кожного регіону на основі визначеного Диспетчерським центром 'Укренерго' дефіциту електроенергії.
- Необхідність в обмеженні електропостачання виникла внаслідок атак на енергетичні об'єкти під час конфлікту з Росією.
Як працює відключення світла чергами
Споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга, за словами енергетиків, це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
"Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабміну)", — пояснюють енергетики.
Як енергетики обмежують споживання за чергами
Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту електронергії в системі.
Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.
Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу — визначають обленерго у кожному регіоні окремо.
Як зрозуміти по кількості черг, скільки годин не буде світла?
Коли обленерго застосовують:
одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу;
дві черги — 8 годин обмежень;
три черги — 12 годин обмежень;
чотири черги — більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — це відповідальність обленерго.
Інформацію про графіки погодинних відключень, можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго у кожній конкретній області та м. Києві.
Як може не бути світла 12 годин при дії трьох черг з 16:00 до 18:00
Коли три черги графіків відключень діють протягом всієї доби, то це означає, що в цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла.
Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період.
Відключення світла в Україні
Необхідність в обмеженні та економії електроенергії виникла після того, як російські війська здійснили вісім масованих атак по енергетиці України, не враховуючи точкових атак на енергооб'єкти. Наприклад, у ніч на 10 липня РФ атакувала енергоб'єкт у Рівненській області.
Днями повідомлялося, що в Україні проводять інвентаризацію, яка має допомогти зробити розподіл споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів справедливішим.
Нагадаємо, близько тижня тому президент Володимир Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем з відключенням світла та проблемами з мобільним зв'язком.
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