Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго
Категория
Экономика
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Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго

Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго
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Источник:  Укрэнерго

Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Стало известно, что это схема и как она работает.

Главные тезисы

  • Энергетики используют механизм очередей для ограничения потребления электроэнергии в Украине.
  • Отключение света очередями состоит в распределении ограничений потребления между группами бытовых потребителей и бизнеса.
  • Продолжительность отключения зависит от количества применяемых очередей: от 4 до 12 часов в сутки.
  • Облэнерго определяют графики отключений для каждого региона на основе определенного Диспетчерским центром "Укрэнерго" дефицита электроэнергии.
  • Необходимость в ограничении электроснабжения возникла в результате атак на энергетические объекты во время конфликта с Россией.

Как работает отключение света очередями

Потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

"Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабмина)", — объясняют энергетики.

Как энергетики ограничивают потребление за очередями

Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.

Для того чтобы не произошло масштабной аварийной ситуации, Диспетчерский центр "Укрэнерго" должен уравнять (сбалансировать) уровень потребления до уровня имеющейся энергии в системе, — говорят специалисты.

Зная объем дефицита "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно.

Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать именно сейчас, когда переключить на другую очередь, определяют облэнерго в каждом регионе отдельно.

Как понять по количеству очередей, сколько часов не будет света?

Когда облэнерго применяют:

  • одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки;

  • две очереди — 8 часов ограничений;

  • три очереди — 12 часов ограничений;

  • четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.

Именно облэнерго формируют графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране, — добавили в "Укрэнерго".

Информацию о графиках почасовых отключений можно узнать на официальных сайтах облэнерго в каждой конкретной области и г. Киеве.

Как может не быть света 12 часов при действии трех очередей с 16:00 до 18:00

Когда три очереди графиков отключений действуют в течение всех суток, то это означает, что в эти сутки у вас суммарно будет 12 часов без света.

Если, например, три очереди отключения действуют несколько часов, то для энергетиков это означает, что большее количество потребителей ограничено в этот период.

Но еще раз подчеркиваем: продолжительность очереди и ее переключение определяют облэнерго в каждой области, говорят в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Необходимость в ограничении и экономии электроэнергии возникла после того, как российские войска совершили восемь массированных атак по энергетике Украины, не считая точечных атак на энергообъекты. К примеру, в ночь на 10 июля РФ атаковала энергобъект в Ровенской области.

На днях сообщалось, что в Украине проводят инвентаризацию, которая должна помочь сделать распределение потребления электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей более справедливым.

Напомним, около недели назад президент Владимир Зеленский провел совещание по решению проблем с отключением света и проблемами с мобильной связью.

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