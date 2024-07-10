Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго

Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Стало известно, что это схема и как она работает.
Главные тезисы
- Энергетики используют механизм очередей для ограничения потребления электроэнергии в Украине.
- Отключение света очередями состоит в распределении ограничений потребления между группами бытовых потребителей и бизнеса.
- Продолжительность отключения зависит от количества применяемых очередей: от 4 до 12 часов в сутки.
- Облэнерго определяют графики отключений для каждого региона на основе определенного Диспетчерским центром "Укрэнерго" дефицита электроэнергии.
- Необходимость в ограничении электроснабжения возникла в результате атак на энергетические объекты во время конфликта с Россией.
Как работает отключение света очередями
Потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
"Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабмина)", — объясняют энергетики.
Как энергетики ограничивают потребление за очередями
Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.
Зная объем дефицита "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно.
Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать именно сейчас, когда переключить на другую очередь, определяют облэнерго в каждом регионе отдельно.
Как понять по количеству очередей, сколько часов не будет света?
Когда облэнерго применяют:
одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки;
две очереди — 8 часов ограничений;
три очереди — 12 часов ограничений;
четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.
Информацию о графиках почасовых отключений можно узнать на официальных сайтах облэнерго в каждой конкретной области и г. Киеве.
Как может не быть света 12 часов при действии трех очередей с 16:00 до 18:00
Когда три очереди графиков отключений действуют в течение всех суток, то это означает, что в эти сутки у вас суммарно будет 12 часов без света.
Если, например, три очереди отключения действуют несколько часов, то для энергетиков это означает, что большее количество потребителей ограничено в этот период.
Отключение света в Украине
Необходимость в ограничении и экономии электроэнергии возникла после того, как российские войска совершили восемь массированных атак по энергетике Украины, не считая точечных атак на энергообъекты. К примеру, в ночь на 10 июля РФ атаковала энергобъект в Ровенской области.
На днях сообщалось, что в Украине проводят инвентаризацию, которая должна помочь сделать распределение потребления электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей более справедливым.
Напомним, около недели назад президент Владимир Зеленский провел совещание по решению проблем с отключением света и проблемами с мобильной связью.
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