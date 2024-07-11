По информации НЭК "Укрэнерго" графики отключений света в пятницу, 12 июля, будут действовать в течение всех суток
Главные тезисы
- Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 12 июля, которые будут действовать круглосуточно.
- Председатель НЭК “Укрэнерго” прогнозирует уменьшение отключений света в Украине уже в августе, с приходом спада жары и увеличением генерации электроэнергии.
- Улучшение ситуации с отключениями света в Украине ожидается с конца июля, а в сентябре-октябре есть шансы избежать массированных отключений.
- В течение 12 июля в Украине будут применяться четыре очереди отключений света в определенные часы, а в остальное время - три очереди.
- Согласно НЭК 'Укрэнерго', в августе ситуация с отключениями света должна улучшиться, а в сентябре-октябре есть неплохие шансы избежать массированных отключений.
Что известно об отключении света в течение 12 июля
При этом с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.
В остальные часы будут задействованы три очереди.
Как отметили в ДТЭК, есть высокая вероятность, что завтра в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения в светло-серых зонах будут происходить на протяжении всех суток.
Когда в Украине ожидать улучшения ситуации с отключениями света
По информации председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключений света в Украине должно уменьшиться уже в августе.
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