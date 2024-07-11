Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 12 июля
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 12 июля

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК "Укрэнерго" графики отключений света в пятницу, 12 июля, будут действовать в течение всех суток

Главные тезисы

  • Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 12 июля, которые будут действовать круглосуточно.
  • Председатель НЭК “Укрэнерго” прогнозирует уменьшение отключений света в Украине уже в августе, с приходом спада жары и увеличением генерации электроэнергии.
  • Улучшение ситуации с отключениями света в Украине ожидается с конца июля, а в сентябре-октябре есть шансы избежать массированных отключений.
  • В течение 12 июля в Украине будут применяться четыре очереди отключений света в определенные часы, а в остальное время - три очереди.
  • Согласно НЭК 'Укрэнерго', в августе ситуация с отключениями света должна улучшиться, а в сентябре-октябре есть неплохие шансы избежать массированных отключений.

Что известно об отключении света в течение 12 июля

Завтра, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток, - подчеркивают в "Укрэнерго".

При этом с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 12 июля
Отключение света в Украине

В остальные часы будут задействованы три очереди.

Как отметили в ДТЭК, есть высокая вероятность, что завтра в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения в светло-серых зонах будут происходить на протяжении всех суток.

Когда в Украине ожидать улучшения ситуации с отключениями света

По информации председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключений света в Украине должно уменьшиться уже в августе.

Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет скоро определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме – ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд по улучшению с конца июля, как мы и прогнозировали. В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже есть неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как у нас в июле. То есть, нужно еще определенное время, уже не столь длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме, - пояснил Кудрицкий.

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