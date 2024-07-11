По информации НЭК "Укрэнерго" графики отключений света в пятницу, 12 июля, будут действовать в течение всех суток

Что известно об отключении света в течение 12 июля

Завтра, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток, - подчеркивают в "Укрэнерго". Поделиться

При этом с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно.

Отключение света в Украине

В остальные часы будут задействованы три очереди.

Как отметили в ДТЭК, есть высокая вероятность, что завтра в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения в светло-серых зонах будут происходить на протяжении всех суток.

Когда в Украине ожидать улучшения ситуации с отключениями света

По информации председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключений света в Украине должно уменьшиться уже в августе.