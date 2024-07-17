Укрэнерго отменило аварийные отключения света во всех областях

17 июля были отменены аварийные отключения света во всех областях Украины. Из-за жары будут действовать 4 очереди отключений.
Главные тезисы
- В Украине были установлены новые графики отключений на период с 11:00 до 22:00 для уменьшения потребления электроэнергии.
- Энергоатом провел досрочное подключение энергоблока для усиления энергосети и улучшения энергобаланса в стране.
- Украинские атомщики оперативно отремонтировали оборудование, что приведет к значительному усилению национальной энергосети.
С 11 до 22 часов в Украине будут действовать четыре очереди отключений
Отметим, что в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.
В то же время графики аварийных отключений, действовавших за прошедшие сутки в нескольких областях, отменены.
В Укрэнерго отметили, что из-за роста потребления во время жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.
Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок
Для выполнения задания Министерства энергетики Украины, Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок — после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.
Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть.
Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты Компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ.
В 7 областях Украины действовали аварийные отключения света
16 июля на одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование — энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.
В 10:00 Укрэнерго отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях
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