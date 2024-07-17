Укренерго скасувало аварійні відключення світла в усіх областях

17 липня в усіх областях України скасовали аварійні відключення світла. Наразі через спеку діятимуть 4 черги відключення електропостачання.
Головні тези:
- В Україні з 11:00 до 22:00 години діятимуть чотири черги відключень для зменшення споживання електроенергії.
- Енергоатом виконав дострокове підключення енергоблоку для підсилення енергомережі.
- Українські атомники оперативно відремонтували обладнання, що сприятиме покращенню енергобалансу у країні.
З 11 до 22 години в Україні діятимуть чотири черги відключень
Зазначимо, що сьогодні в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень.
Графіки аварійних відключень, які діяли у ряді областей України 16 липня, скасовано.
В Укренерго зазначили, що чотири черги відключень електроенергії діятимуть з 11:00 до 22:00 години. З 22:00 до 24:00 діятимуть тільки три черги відключення світла.
Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок
На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок — після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.
Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.
Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт.
У 7 областях України діяли аварійні відключення світла
16 липня на одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.
О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях
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