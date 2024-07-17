Укренерго скасувало аварійні відключення світла в усіх областях

17 липня в усіх областях України скасовали аварійні відключення світла. Наразі через спеку діятимуть 4 черги відключення електропостачання.

З 11 до 22 години в Україні діятимуть чотири черги відключень

Зазначимо, що сьогодні в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень.

Графіки аварійних відключень, які діяли у ряді областей України 16 липня, скасовано.

За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно — споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття, — йдеться в повідомленні. Поширити

В Укренерго зазначили, що чотири черги відключень електроенергії діятимуть з 11:00 до 22:00 години. З 22:00 до 24:00 діятимуть тільки три черги відключення світла.

Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок

На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок — після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт.

У 7 областях України діяли аварійні відключення світла

16 липня на одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.

Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився — йдеться у повідомленні. Поширити

О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях