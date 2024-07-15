Литва передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Як це вплине на енергетику
Категорія
Україна
Дата публікації

Литва передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Як це вплине на енергетику

Литва передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Як це вплине на енергетику
Джерело:  online.ua

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України.

Головні тези:

 

  • Обладнання, яке працювало близько 30 років, має значний потенціал для відновлення енергопостачання та поліпшення ситуації з відключеннями світла.
  • Гуманітарна допомога включає понад 300 одиниць найважливішого обладнання, що сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні.
  • У серпні очікується зменшення обмежень в енергопостачанні, що пов'язано з плановими ремонтами енергетичних об'єктів та відновленням деякого обладнання.

Як Україні допоможе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3

Як зазначає компанія, у відповідь на критичну ситуацію Ignitis Gamyba робить значні кроки — віддає обладнання Вільнюської третьої теплоелектростанції (Вільнюська ТЕЦ-3), яке допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру в Україні.

Зазначається, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії "Хмельницькобленерго", призначене Кабміном для отримання і розподілу гумдопомоги для енергетичного сектору. Воно забезпечить розподіл обладнання.

Ми не випадково вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Окрім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі, — заявила генеральна директорка Ignitis Gamyba Аста Сунгайліене.

За її словами, діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а також було визначено, що енергоблоки не мають значного впливу на стабільність енергосистеми.

Незважаючи на те, що станція була закрита протягом дев'яти років, ми змогли законсервувати її обладнання, яке зберегло свою повну функціональність. Станція, загальною тепловою та електричною потужністю майже 1 000 МВт, працювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половини Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні, — додала керівниця компанії.

До складу гуманітарного вантажу, переданого компанією, входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, зазначили в компанії.

Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, — пояснює речниця “Укренерго”.

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.

  • інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;

  • кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

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