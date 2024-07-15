Литва передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Як це вплине на енергетику

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України.
Головні тези:
- Обладнання, яке працювало близько 30 років, має значний потенціал для відновлення енергопостачання та поліпшення ситуації з відключеннями світла.
- Гуманітарна допомога включає понад 300 одиниць найважливішого обладнання, що сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні.
- У серпні очікується зменшення обмежень в енергопостачанні, що пов'язано з плановими ремонтами енергетичних об'єктів та відновленням деякого обладнання.
Як Україні допоможе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
Як зазначає компанія, у відповідь на критичну ситуацію Ignitis Gamyba робить значні кроки — віддає обладнання Вільнюської третьої теплоелектростанції (Вільнюська ТЕЦ-3), яке допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру в Україні.
Зазначається, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії "Хмельницькобленерго", призначене Кабміном для отримання і розподілу гумдопомоги для енергетичного сектору. Воно забезпечить розподіл обладнання.
За її словами, діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а також було визначено, що енергоблоки не мають значного впливу на стабільність енергосистеми.
До складу гуманітарного вантажу, переданого компанією, входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, зазначили в компанії.
Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні
За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.
інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;
кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.
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