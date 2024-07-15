Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Главные тезисы
- Оборудование, законсервированное после закрытия Вильнюсской ТЭЦ-3, будет способствовать уменьшению отключений света в августе и повышению стабильности энергоснабжения.
- Ожидается, что возвращение некоторых энергетических объектов после ремонтов даст небольшой резерв в энергоснабжении Украины.
- Ситуация с энергоснабжением зимой будет зависеть от интенсивности обстрелов, успешности противодействия российским атакам и возможности восстановления оборудования на украинских электростанциях.
Как Украине поможет оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3
Как отмечает компания , в ответ на критическую ситуацию Ignitis Gamyba делает значительные шаги — отдает оборудование Вильнюсской третьей теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ-3), которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине.
Отмечается, что договор о предоставлении гуманитарной помощи подписали Ignitis Gamyba и оператор системы передачи электроэнергии "Хмельницкоблэнерго", назначенный Кабмином для получения и распределения гумпомощи для энергетического сектора. Оно обеспечит распределение оборудования.
По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3 была остановлена в 2015 году, поскольку затраты на ее эксплуатацию были слишком высокими, а также было определено, что энергоблоки не оказывают значительного влияния на стабильность энергосистемы.
В состав гуманитарного груза, переданного компанией, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3, отметили в компании.
Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе
По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будет влиять ряд факторов.
интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;
количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.
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