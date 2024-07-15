Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику
Категория
Украина
Дата публикации

Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику

Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику
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Источник:  online.ua

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Главные тезисы

 

  • Оборудование, законсервированное после закрытия Вильнюсской ТЭЦ-3, будет способствовать уменьшению отключений света в августе и повышению стабильности энергоснабжения.
  • Ожидается, что возвращение некоторых энергетических объектов после ремонтов даст небольшой резерв в энергоснабжении Украины.
  • Ситуация с энергоснабжением зимой будет зависеть от интенсивности обстрелов, успешности противодействия российским атакам и возможности восстановления оборудования на украинских электростанциях.

Как Украине поможет оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

Как отмечает компания , в ответ на критическую ситуацию Ignitis Gamyba делает значительные шаги — отдает оборудование Вильнюсской третьей теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ-3), которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине.

Отмечается, что договор о предоставлении гуманитарной помощи подписали Ignitis Gamyba и оператор системы передачи электроэнергии "Хмельницкоблэнерго", назначенный Кабмином для получения и распределения гумпомощи для энергетического сектора. Оно обеспечит распределение оборудования.

Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи, заявила генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене.

По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3 была остановлена в 2015 году, поскольку затраты на ее эксплуатацию были слишком высокими, а также было определено, что энергоблоки не оказывают значительного влияния на стабильность энергосистемы.

Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, сохранившее свою полную функциональность. Станция, общей тепловой и электрической мощностью около 1 000 МВт, работала более 30 лет и обеспечивала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине, — добавила руководитель компании.

В состав гуманитарного груза, переданного компанией, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3, отметили в компании.

Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе

В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, — объясняет представитель Укрэнерго.

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будет влиять ряд факторов.

  • интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;

  • количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.

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