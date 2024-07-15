Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику

Как Украине поможет оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

Как отмечает компания , в ответ на критическую ситуацию Ignitis Gamyba делает значительные шаги — отдает оборудование Вильнюсской третьей теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ-3), которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине.

Отмечается, что договор о предоставлении гуманитарной помощи подписали Ignitis Gamyba и оператор системы передачи электроэнергии "Хмельницкоблэнерго", назначенный Кабмином для получения и распределения гумпомощи для энергетического сектора. Оно обеспечит распределение оборудования.

Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи, заявила генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене. Поделиться

По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3 была остановлена в 2015 году, поскольку затраты на ее эксплуатацию были слишком высокими, а также было определено, что энергоблоки не оказывают значительного влияния на стабильность энергосистемы.

Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, сохранившее свою полную функциональность. Станция, общей тепловой и электрической мощностью около 1 000 МВт, работала более 30 лет и обеспечивала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине, — добавила руководитель компании. Поделиться

В состав гуманитарного груза, переданного компанией, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3, отметили в компании.

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В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, — объясняет представитель Укрэнерго. Поделиться

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будет влиять ряд факторов.