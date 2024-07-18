Кабмін заборонив відключати світло у низці населених пунктів в Україні. Де саме

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.
Головні тези:
- Нова норма електропостачання дозволяє також уникнути відключення світла в лікарнях та критично важливих об'єктах.
- Стан енергетики визначає життя окремих областей та України в цілому, тому Кабмін працює над покращенням алгоритму електропостачання.
- Масовані російські атаки на енергетичні об'єкти призвели до складної ситуації з електропостачанням в Україні.
- Необхідність введення обмежень у електропостачанні пов'язана з дефіцитом потужностей в енергосистемі через аномальну спеку.
У низці населених пунктів не будуть вимикати світло
Як повідомив прем’єр-міністрів Денис Шмигаль, тепер, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, від електрики не відключатимуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20-кілометровій прифронтовій зоні.
За словами Шмигаля, стан енергетики є визначальним фактором життя окремих областей та України в цілому. Російські атаки та аномальна спека призвели до постійного дефіциту потужностей, тому в "Укренерго" змушені вводити обмеження.
Втім, у Кабміні працюють над покращенням алгоритму, завданням якого буде рівномірна черговість і тривалість вимкнень світла.
За словами прем'єр-міністра, в уряді формують перелік критично важливих об’єктів, яким буде гарантоване пріоритетне електропостачання. Серед них, зокрема, будуть об’єкти водопостачання та лікарні.
Відключення світла в Україні
Через масовані російські атаки на обʼєкти української енергетики в Україні зберігається складна ситуація зі світлом. Через спеку дефіцит в енергосистемі збільшується.
Наприклад, 18 липня в низці областей застосовують чотири черги відключень одночасно.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-