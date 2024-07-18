Кабмін заборонив відключати світло у низці населених пунктів в Україні. Де саме

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

У низці населених пунктів не будуть вимикати світло

Як повідомив прем’єр-міністрів Денис Шмигаль, тепер, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, від електрики не відключатимуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20-кілометровій прифронтовій зоні.

За словами Шмигаля, стан енергетики є визначальним фактором життя окремих областей та України в цілому. Російські атаки та аномальна спека призвели до постійного дефіциту потужностей, тому в "Укренерго" змушені вводити обмеження.

Втім, у Кабміні працюють над покращенням алгоритму, завданням якого буде рівномірна черговість і тривалість вимкнень світла.

За словами прем'єр-міністра, в уряді формують перелік критично важливих об’єктів, яким буде гарантоване пріоритетне електропостачання. Серед них, зокрема, будуть об’єкти водопостачання та лікарні.

За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список, — відзначив Денис Шмигаль. Поширити

Відключення світла в Україні

Через масовані російські атаки на обʼєкти української енергетики в Україні зберігається складна ситуація зі світлом. Через спеку дефіцит в енергосистемі збільшується.