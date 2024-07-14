Минэнерго анонсирует увеличение импорта электроэнергии. Известные термины
Категория
Украина
Дата публикации

Минэнерго анонсирует увеличение импорта электроэнергии. Известные термины

Минэнерго анонсирует увеличение импорта электроэнергии. Известные термины
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Министерство энергетики надеется, что к осени Украина сможет импортировать большее количество электроэнергии.

Главные тезисы

  • Минэнерго планирует увеличение импорта электроэнергии для балансировки энергосистемы.
  • Украина сталкивается с высоким дефицитом электроэнергии и рассчитывает на импорт.
  • Сложная ситуация с электроснабжением в Украине вызвана разными факторами, включая задержки и увеличение потребления.
  • Необходимо повышать техническую возможность получения электроэнергии от стран-соседей.
  • Потребление электроэнергии в Украине достигло максимальной отметки, особенно летом из-за увеличения потребностей населения во время жары.

Минэнерго надеется, что Украина осенью сможет импортировать больше электричества

Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы мы могли импортировать больше электроэнергии. Потому что это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы, в том числе, — отметила она.

Гринчук пояснила, что министерство постоянно работает над тем, чтобы увеличивать эту техническую возможность получения электроэнергии от стран-соседей.

Необходимо понимать, что любое производство электроэнергии в других странах будет все равно упираться в техническую способность пропуска этой электроэнергии, — пояснила она.

Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.

Ситуация со светом

С этой весны украинцы снова вернулись к использованию графиков отключения света. К этому привели ряд факторов, в том числе российские обстрелы и задержка необходимой помощи от США.

Заметим, что летом ситуация значительно ухудшилась, а графики стали строже. Причиной тому увеличение потребностей населения из-за жары. Отметим, что сейчас потребление электроэнергии в Украине находится на максимальной отметке для летнего периода.

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