Минэнерго анонсирует увеличение импорта электроэнергии. Известные термины

Минэнерго надеется, что Украина осенью сможет импортировать больше электричества

Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы мы могли импортировать больше электроэнергии. Потому что это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы, в том числе, — отметила она. Поделиться

Гринчук пояснила, что министерство постоянно работает над тем, чтобы увеличивать эту техническую возможность получения электроэнергии от стран-соседей.

Необходимо понимать, что любое производство электроэнергии в других странах будет все равно упираться в техническую способность пропуска этой электроэнергии, — пояснила она. Поделиться

Замминистра также отметила, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть сложной, и в ней сейчас зафиксирован высокий дефицит.

Ситуация со светом

С этой весны украинцы снова вернулись к использованию графиков отключения света. К этому привели ряд факторов, в том числе российские обстрелы и задержка необходимой помощи от США.

Заметим, что летом ситуация значительно ухудшилась, а графики стали строже. Причиной тому увеличение потребностей населения из-за жары. Отметим, что сейчас потребление электроэнергии в Украине находится на максимальной отметке для летнего периода.