Міненерго анонсує збільшення імпорту електроенергії. Відомі терміни

Міністерство енергетики сподівається, що на осінь Україна зможе імпортувати більшу кількість електроенергії.
Головні тези:
- Міненерго планує збільшення імпорту електроенергії для балансування енергосистеми.
- Україна стикається з високим дефіцитом електроенергії та розраховує на імпорт.
- Складна ситуація з електропостачанням в Україні викликана різними факторами, включаючи затримки та збільшення споживання.
- Необхідно підвищувати технічну можливість отримання електроенергії від країн-сусідів.
- Споживання електроенергії в Україні досягло максимальної позначки, особливо влітку через збільшення потреб населення під час спеки.
Міненерго сподівається, що Україна восени зможе імпортувати більше електрики
Гринчук пояснила, що міністерство постійно працює над тим, щоб збільшувати саме цю технічну можливість отримання електроенергії від країн-сусідів.
Заступниця міністра також відзначила, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути складною, і у ній зараз зафіксовано високий дефіцит.
Ситуація зі світлом
Від цієї весни українці знову повернулись до використання графіків відключення світла. До цього призвела низка чинників, зокрема російські обстріли та затримка необхідної допомоги від США.
Зауважимо, що влітку ситуація значно погіршилась, а графіки стали суворіші. Причиною тому — збільшення потреб населення через спеку. Зауважимо, що зараз споживання електроенергії в Україні знаходиться на максимальній позначці для літнього періоду.
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