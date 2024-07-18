В ряде областей Украины введены дополнительные ограничения электроэнергии — детали

18 июля на двух энергетических объектах Украины вышло из строя оборудование. Из-за аварий в Центральном, Северном и Днепровском регионах Украины уже с 8 утра действуют четыре очереди отключений электроэнергии.

В 11 областях Украины усилили ограничение отключения света

По информации Укрэнерго, четыре очереди отключений применяют в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Киеве.

В других областях ограничения действуют по анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, в другие часы — три очереди — говорится в сообщении Укрэнерго. Поделиться

Также в Укрэнерго отметили, что в течение суток будут импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии.

Когда в Украине ожидать улучшения ситуации с отключениями света

По информации председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключений света в Украине должно уменьшиться уже в августе.

Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет скоро увеличение доступной нам генерации в энергосистеме — ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд по улучшению с конца июля, как мы и прогнозировали. Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго"

По словам Кудрицкого, в августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре Украины будут иметь неплохие шансы избегать отключений.