В ряде областей Украины введены дополнительные ограничения электроэнергии — детали

18 июля на двух энергетических объектах Украины вышло из строя оборудование. Из-за аварий в Центральном, Северном и Днепровском регионах Украины уже с 8 утра действуют четыре очереди отключений электроэнергии.
Главные тезисы
- В результате аварий на энергетических объектах 11 областей Украины столкнулись с ограничениями по электроэнергии.
- Укрэнерго планирует импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии для улучшения ситуации.
- Прогнозируется, что ситуация с отключениями света начнет улучшаться уже в августе с уменьшением жары.
- Председатель НЭК "Укрэнерго" прогнозирует, что в сентябре-октябре шансы на избегание отключений электроэнергии будут неплохие.
В 11 областях Украины усилили ограничение отключения света
По информации Укрэнерго, четыре очереди отключений применяют в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Киеве.
Также в Укрэнерго отметили, что в течение суток будут импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии.
Когда в Украине ожидать улучшения ситуации с отключениями света
По информации председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключений света в Украине должно уменьшиться уже в августе.
По словам Кудрицкого, в августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре Украины будут иметь неплохие шансы избегать отключений.
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