На Белгородщине исчез свет после атаки дронов на Старый Оскол

Электричество в Белгородской области России отключилось после атаки БПЛА и взрывов на подстанциях в Старом Осколе в ночь на 1 июля.
Главные тезисы
- Атака дронов на подстанции в Старом Осколе привела к отключению электричества в 90% Белгородской области.
- Две крупнейшие электроподстанции в регионе пострадали от атаки, вызвавшей серьезные технологические нарушения.
- Местные энергетики обещают исправить критическую ситуацию к обеду 1 июля, чтобы восстановить электроснабжение для потребителей.
Блэкаут в Белгороде: что известно
По данным росСМИ, мощный взрыв в районе Незнамово, где расположены подстанции, раздался около 2:00. После этого жители слышали еще несколько взрывов. БПЛА, атаковавшие подстанцию, пытались безрезультатно сбить из стрелкового оружия.
Утром 1 июля в Белгородэнерго (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде "наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним влиянием на энергообъект".
В районе атаки дронов в Старом Осколе находятся две крупнейшие в Белгородской области электроподстанции. Подстанция 750 кВ «Металлургическая» мощностью 3650 МВА — крупнейшая в Белгородской области и одна из крупнейших в Европе. Мощность подстанции «Старый Оскол» составляет 1930 МВА.
В настоящее время около 90% Белгородской области не имеют электроснабжения. Местные энергетики обещают разрешить критическую ситуацию до обеда.
Также света нет в четырех районах Воронежской области России. Без электричества — 20 тыс местных жителей.
Что известно об атаке БПЛА на Белгородскую область
В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.
Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.
Он утверждал, что системы ПВО вроде бы сбили несколько воздушных целей над Белгородом. Также он отмечал, что во время налета пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.
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