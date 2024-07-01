На Белгородщине исчез свет после атаки дронов на Старый Оскол

Электричество в Белгородской области России отключилось после атаки БПЛА и взрывов на подстанциях в Старом Осколе в ночь на 1 июля.

Блэкаут в Белгороде: что известно

По данным росСМИ, мощный взрыв в районе Незнамово, где расположены подстанции, раздался около 2:00. После этого жители слышали еще несколько взрывов. БПЛА, атаковавшие подстанцию, пытались безрезультатно сбить из стрелкового оружия.

Утром 1 июля в Белгородэнерго (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде "наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним влиянием на энергообъект".

В районе атаки дронов в Старом Осколе находятся две крупнейшие в Белгородской области электроподстанции. Подстанция 750 кВ «Металлургическая» мощностью 3650 МВА — крупнейшая в Белгородской области и одна из крупнейших в Европе. Мощность подстанции «Старый Оскол» составляет 1930 МВА.

Оба энергообъекта входят в схемы выдачи мощности Курской и Нововоронежской АЭС и обеспечивают связь Курской и Воронежской энергосистем. Поделиться

В настоящее время около 90% Белгородской области не имеют электроснабжения. Местные энергетики обещают разрешить критическую ситуацию до обеда.

Также света нет в четырех районах Воронежской области России. Без электричества — 20 тыс местных жителей.

Что известно об атаке БПЛА на Белгородскую область

В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.

Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.