На Бєлгородщині зникло світло після атаки дронів на Старий Оскол

Електрика у Бєлгородській області Росії відключилася після атаки БПЛА та вибухів на підстанціях у Старому Осколі у ніч проти 1 липня.
Головні тези:
- Після атаки БПЛА на підстанції у Старому Осколі електрика у Бєлгородській області Росії пропала.
- Найбільші електропідстанції у Білгородській області зазнали технологічного порушення в результаті атаки дронів.
- Близько 90% Бєлгородської області залишились без електропостачання.
- Місцеві енергетики обіцяють вирішити критичну ситуацію до обіду 1 липня для забезпечення споживачів у регіоні.
- Останні атаки безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район призвели до серйозних наслідків для населення та електросистеми.
Блекаут у Бєлгороді: що відомо
За даними росЗМІ, потужний вибух у районі Незнамово, де розташовані підстанції, пролунав близько 2:00. Після цього мешканці чули ще кілька вибухів. БПЛА, які атакували підстанцію, намагалися безрезультатно збити зі стрілецької зброї.
Вранці 1 липня у «Бєлгороденерго» (філія ПАТ "Россети Центр") повідомили, що у низці районів Білгородської області та Білгороді «спостерігаються тимчасові перерви подачі електроенергії споживачам у зв'язку з технологічним порушенням, спричиненим зовнішнім впливом на енергооб'єкт».
У районі атаки дронів у Старому Осколі знаходяться дві найбільші в Білгородській області електропідстанції. Підстанція 750 кВ «Металургійна» потужністю 3650 МВА — найбільша у Білгородській області та одна з найбільших у Європі. Потужність підстанції «Старий Оскол» складає 1930 МВА.
Наразі близько 90% Бєлгородської області не мають електропостачання. Місцеві енергетики обіцяють вирішити критичну ситуацію до обіду.
Також світла немає у чотирьох районах Воронезької області Росії. Без електрики — 20 тис місцевих жителів.
Що відомо про атаку БПЛА на Бєлгородську область
У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.
Гладков також заявляв про вибиті вікна у чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків та пошкодження у приватному будинку.
Він стверджував, що системи ППО нібито збили кілька повітряних цілей над Бєлгородом. Також він зазначав, що під час нальоту нібито постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.
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