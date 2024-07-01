На Бєлгородщині зникло світло після атаки дронів на Старий Оскол

Електрика у Бєлгородській області Росії відключилася після атаки БПЛА та вибухів на підстанціях у Старому Осколі у ніч проти 1 липня.

Блекаут у Бєлгороді: що відомо

За даними росЗМІ, потужний вибух у районі Незнамово, де розташовані підстанції, пролунав близько 2:00. Після цього мешканці чули ще кілька вибухів. БПЛА, які атакували підстанцію, намагалися безрезультатно збити зі стрілецької зброї.

Вранці 1 липня у «Бєлгороденерго» (філія ПАТ "Россети Центр") повідомили, що у низці районів Білгородської області та Білгороді «спостерігаються тимчасові перерви подачі електроенергії споживачам у зв'язку з технологічним порушенням, спричиненим зовнішнім впливом на енергооб'єкт».

У районі атаки дронів у Старому Осколі знаходяться дві найбільші в Білгородській області електропідстанції. Підстанція 750 кВ «Металургійна» потужністю 3650 МВА — найбільша у Білгородській області та одна з найбільших у Європі. Потужність підстанції «Старий Оскол» складає 1930 МВА.

Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС та забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем. Поширити

Наразі близько 90% Бєлгородської області не мають електропостачання. Місцеві енергетики обіцяють вирішити критичну ситуацію до обіду.

Також світла немає у чотирьох районах Воронезької області Росії. Без електрики — 20 тис місцевих жителів.

Що відомо про атаку БПЛА на Бєлгородську область

У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.

Гладков також заявляв про вибиті вікна у чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків та пошкодження у приватному будинку.