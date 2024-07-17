Бельгия выделит 150 млн евро на восстановление энергетики Украины

Бельгия выделит 150 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства, в частности, будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.

Украина получит помощь от Бельгии

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, соглашение, дающее старт этим проектам, украинский премьер и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подписали во время онлайн-встречи.

Она спросит на реализацию совместных программ и проектов между странами, а также будет способствовать восстановлению и экономическому и социальному развитию Украины.

Также по этому соглашению бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

Бельгийское информационное агентство Belga пишет , что первый транш в 20 млн евро пойдет на восстановление энергетических объектов в Киеве, в том числе в больницах, поскольку близится зима. Также в школах по всей Украине обустроят комфортабельные укрытия.

Что известно о помощи Бельгии Украине

Бельгия поддерживает Украину в войне против российской агрессии. В мае 2024 года страны подписали соглашение о безопасности на следующие 10 лет.