Бельгия выделит 150 млн евро на восстановление энергетики Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Бельгия выделит 150 млн евро на восстановление энергетики Украины

Денис Шмыгаль
Бельгия выделит 150 млн евро на восстановление энергетики Украины
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Бельгия выделит 150 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства, в частности, будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.

Главные тезисы

  • Бельгия выделяет 150 млн евро на проекты восстановления Украины, включая энергетическую и социальную инфраструктуру в Киевской и Черниговской областях.
  • Средства помогут восстановлению энергетических объектов, включая больницы, перед наступлением зимы, а также обустройству укрытий в школах по всей Украине.
  • Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине согласно соглашению, подписанному между премьерами обеих стран.
  • Бельгия также поддерживает Украину в войне против российской агрессии, предоставляя военную помощь в виде истребителей F-16.

Украина получит помощь от Бельгии

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, соглашение, дающее старт этим проектам, украинский премьер и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подписали во время онлайн-встречи.

Она спросит на реализацию совместных программ и проектов между странами, а также будет способствовать восстановлению и экономическому и социальному развитию Украины.

Также по этому соглашению бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

Бельгийское информационное агентство Belga пишет , что первый транш в 20 млн евро пойдет на восстановление энергетических объектов в Киеве, в том числе в больницах, поскольку близится зима. Также в школах по всей Украине обустроят комфортабельные укрытия.

Что известно о помощи Бельгии Украине

Бельгия поддерживает Украину в войне против российской агрессии. В мае 2024 года страны подписали соглашение о безопасности на следующие 10 лет.

В соглашении, в частности, закрепили конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине до 2028 года — это 30 истребителей F-16. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

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