Бельгия выделит 150 млн евро на восстановление энергетики Украины

Бельгия выделит 150 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства, в частности, будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.
Главные тезисы
- Бельгия выделяет 150 млн евро на проекты восстановления Украины, включая энергетическую и социальную инфраструктуру в Киевской и Черниговской областях.
- Средства помогут восстановлению энергетических объектов, включая больницы, перед наступлением зимы, а также обустройству укрытий в школах по всей Украине.
- Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине согласно соглашению, подписанному между премьерами обеих стран.
- Бельгия также поддерживает Украину в войне против российской агрессии, предоставляя военную помощь в виде истребителей F-16.
Украина получит помощь от Бельгии
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, соглашение, дающее старт этим проектам, украинский премьер и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подписали во время онлайн-встречи.
Она спросит на реализацию совместных программ и проектов между странами, а также будет способствовать восстановлению и экономическому и социальному развитию Украины.
Также по этому соглашению бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.
Бельгийское информационное агентство Belga пишет , что первый транш в 20 млн евро пойдет на восстановление энергетических объектов в Киеве, в том числе в больницах, поскольку близится зима. Также в школах по всей Украине обустроят комфортабельные укрытия.
Что известно о помощи Бельгии Украине
Бельгия поддерживает Украину в войне против российской агрессии. В мае 2024 года страны подписали соглашение о безопасности на следующие 10 лет.
В соглашении, в частности, закрепили конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине до 2028 года — это 30 истребителей F-16. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.
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