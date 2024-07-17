Бельгія виділить 150 млн євро на відбудову енергетики України

Бельгія виділить 150 млн євро на проєкти з відбудови України. Кошти, зокрема, спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській та Чернігівській областях.

Україна отримає допомогу від Бельгії

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, угоду, яка дає старт цим проєктам, український премʼєр і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали під час онлайн-зустрічі.

Вона спросить реалізацію спільних програм і проєктів між країнами, а також сприятиме відновленню та економічному і соціальному розвитку України.

Також, за цією угодою, бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

Бельгійське інформаційне агентство Belga пише, що перший транш у 20 млн євро піде на відновлення енергетичних обʼєктів у Києві, зокрема в лікарнях, оскільки наближається зима. Також у школах по всій Україні облаштують комфортні укриття.

Що відомо про допомогу Бельгії Україні

Бельгія непорушно підтримує Україну у війні проти російської агресії. У травні 2024 року країни підписали безпекову угоду на наступні 10 років.