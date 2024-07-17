Бельгія виділить 150 млн євро на відбудову енергетики України

Бельгія виділить 150 млн євро на проєкти з відбудови України. Кошти, зокрема, спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській та Чернігівській областях.
Головні тези:
- Бельгія виділить 150 млн євро на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Україні, з основним акцентом на Київську та Чернігівську області.
- Угода між Україною та Бельгією також передбачає відкриття представництва бельгійської агенції Enabel в Україні для запуску спільних програм і проєктів.
- Бельгія продовжує підтримувати Україну в війні проти російської агресії, підписавши безпекову угоду, яка передбачає передачу 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.
Україна отримає допомогу від Бельгії
Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, угоду, яка дає старт цим проєктам, український премʼєр і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали під час онлайн-зустрічі.
Вона спросить реалізацію спільних програм і проєктів між країнами, а також сприятиме відновленню та економічному і соціальному розвитку України.
Також, за цією угодою, бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
Бельгійське інформаційне агентство Belga пише, що перший транш у 20 млн євро піде на відновлення енергетичних обʼєктів у Києві, зокрема в лікарнях, оскільки наближається зима. Також у школах по всій Україні облаштують комфортні укриття.
Що відомо про допомогу Бельгії Україні
Бельгія непорушно підтримує Україну у війні проти російської агресії. У травні 2024 року країни підписали безпекову угоду на наступні 10 років.
В угоді, зокрема, закріпили конкретну кількість військових літаків, які нададуть Україні до 2028 року — це 30 винищувачів F-16. При цьому перші винищувачі мають передати вже цьогоріч.
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