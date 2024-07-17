Бельгія виділить 150 млн євро на відбудову енергетики України
Категорія
Україна
Дата публікації

Бельгія виділить 150 млн євро на відбудову енергетики України

Денис Шмигаль
Бельгія виділить 150 млн євро на відбудову енергетики України

Бельгія виділить 150 млн євро на проєкти з відбудови України. Кошти, зокрема, спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській та Чернігівській областях.

Головні тези:

  • Бельгія виділить 150 млн євро на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Україні, з основним акцентом на Київську та Чернігівську області.
  • Угода між Україною та Бельгією також передбачає відкриття представництва бельгійської агенції Enabel в Україні для запуску спільних програм і проєктів.
  • Бельгія продовжує підтримувати Україну в війні проти російської агресії, підписавши безпекову угоду, яка передбачає передачу 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Україна отримає допомогу від Бельгії

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, угоду, яка дає старт цим проєктам, український премʼєр і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали під час онлайн-зустрічі.

Вона спросить реалізацію спільних програм і проєктів між країнами, а також сприятиме відновленню та економічному і соціальному розвитку України.

Також, за цією угодою, бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

Бельгійське інформаційне агентство Belga пише, що перший транш у 20 млн євро піде на відновлення енергетичних обʼєктів у Києві, зокрема в лікарнях, оскільки наближається зима. Також у школах по всій Україні облаштують комфортні укриття.

Що відомо про допомогу Бельгії Україні

Бельгія непорушно підтримує Україну у війні проти російської агресії. У травні 2024 року країни підписали безпекову угоду на наступні 10 років.

В угоді, зокрема, закріпили конкретну кількість військових літаків, які нададуть Україні до 2028 року — це 30 винищувачів F-16. При цьому перші винищувачі мають передати вже цьогоріч.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає 30 винищувачів F-16 від Бельгії
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Бельгія підписали безпекову угоду
Володимир Зеленський
Україна та Бельгія підписали безпекову угоду
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія не дозволила Україні атакувати територію Росії літаками F-16
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?