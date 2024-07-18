У низці областей України введено додаткові обмеження електроенергії — деталі

18 липня на двох енергетичних об'єктах України вийшло з ладу обладнання. Через аварії у Центральному, Північному та Дніпровському регіонах України вже з 8 ранку діють чотири черги відключень електроенергії.
Головні тези:
- Аварії на енергетичних об'єктах призвели до введення обмежень електроенергії в 11 областях України.
- Сьогодні Укренерго планує імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини.
- Прогнозується покращення ситуації з відключенням світла вже у серпні, коли очікується зменшення спеки.
У 11 областях України посилили обмеження відключення світла
За інформацією Укренерго чотири черги відключень застосовують у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в місті Київ.
Також в Укренерго зазначили, що протягом доби імпортуватимуть електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини.
Коли в Україні очікувати поліпшення ситуації із відключеннями світла
За інформацією голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, відключень світла в Україні має поменшати вже у серпні.
За словами Кудрицького, в серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні України матиме непогані шанси уникати відключень.
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