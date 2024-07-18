У низці областей України введено додаткові обмеження електроенергії — деталі

Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі — ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували.