У низці областей України введено додаткові обмеження електроенергії — деталі
Категорія
Економіка
Дата публікації

У низці областей України введено додаткові обмеження електроенергії — деталі

ДТЕК
Джерело:  Укренерго

18 липня на двох енергетичних об'єктах України вийшло з ладу обладнання. Через аварії  у Центральному, Північному та Дніпровському регіонах України вже з 8 ранку діють чотири черги відключень електроенергії.

Головні тези:

  • Аварії на енергетичних об'єктах призвели до введення обмежень електроенергії в 11 областях України.
  • Сьогодні Укренерго планує імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини.
  • Прогнозується покращення ситуації з відключенням світла вже у серпні, коли очікується зменшення спеки.

У 11 областях України посилили обмеження відключення світла

За інформацією Укренерго чотири черги відключень застосовують у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в місті Київ.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги — йдеться у повідомленні Укренерго.

Також в Укренерго зазначили, що протягом доби імпортуватимуть електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини.

Коли в Україні очікувати поліпшення ситуації із відключеннями світла

За інформацією голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, відключень світла в Україні має поменшати вже у серпні.

Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі — ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували.

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький

Голова правління НЕК “Укренерго”

За словами Кудрицького, в серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні України матиме непогані шанси уникати відключень.

Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти — і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі, — пояснив Кудрицький.

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