Відключення світла у серпні. Укренерго спрогнозувало можливі сценарії

Вже у серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні. Це зумовлене графіком ремонту енергоблоків та електростанцій в Україні.
Головні тези:
- Погода та спека впливають на споживання електроенергії в Україні та можливість імпорту з Європи.
- Укренерго розглядає різні сценарії відключень світла залежно від інтенсивності обстрілів та погодних умов.
- Наразі спостерігається тренд на покращення в енергетичній сфері, проте дефіцит енергії може стати причиною аварійних відключень у різних областях України.
Володимир Кудрицький спрогнозував прокращення ситуації в енергосистемі України
Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Також, за його словами, велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати.
Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку, додав він.
Відповідаючи на питання, чи можна розраховувати на припинення вимкнень світла, раніше, ніж у вересні, Кудрицький зазначив, що є різні сценарії.
За його словами, погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим — дуже велика.
Відомі графіки відключення світла 19 липня в Україні
Як повідомляє “Укренерго”, 19 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.
Так, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.
Найбільші обмеження будуть застосовувати З 9:00 до 23:00 обленерго — три черги відключень одночасно.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.
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