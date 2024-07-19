Відключення світла у серпні. Укренерго спрогнозувало можливі сценарії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Відключення світла у серпні. Укренерго спрогнозувало можливі сценарії

Володимир Кудрицький
Джерело:  Суспільне

Вже у серпні очікується більше генерації електроенергії, ніж у липні. Це зумовлене графіком ремонту енергоблоків та електростанцій в Україні.

Головні тези:

  • Погода та спека впливають на споживання електроенергії в Україні та можливість імпорту з Європи.
  • Укренерго розглядає різні сценарії відключень світла залежно від інтенсивності обстрілів та погодних умов.
  • Наразі спостерігається тренд на покращення в енергетичній сфері, проте дефіцит енергії може стати причиною аварійних відключень у різних областях України.

Володимир Кудрицький спрогнозував прокращення ситуації в енергосистемі України

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій. 

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький

Голова правління "Укренерго"

Також, за його словами, велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати. 

Адже це впливає, як на наше споживання, так і на імпорт з Європи, бо там зараз також є проблеми з нестачею електроенергії. Наприклад, пару тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах, — наголосив голова правління "Укренерго". 

Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку, додав він.

Відповідаючи на питання, чи можна розраховувати на припинення вимкнень світла, раніше, ніж у вересні, Кудрицький зазначив, що є різні сценарії. 

Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення, — повідомив голова правління компанії.

За його словами, погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим — дуже велика.

Відомі графіки відключення світла 19 липня в Україні

Як повідомляє “Укренерго”, 19 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

Так, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Найбільші обмеження будуть застосовувати З 9:00 до 23:00 обленерго — три черги відключень одночасно.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

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