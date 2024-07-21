ЗСУ знищили 1100 солдатів РФ, 46 ББМ та систему ППО

За останню добу з 20 на 21 липня росіяни втратили на війні в Україні 1100 солдатів, систему ППО і 44 артилерійські системи.

Втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;

танків — 8266 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 15 963 (+46) од.;

артилерійських систем — 15 586 (+44) од.;

РСЗВ — 1121 од.;

засоби ППО — 896 (+1) од.;

літаків — 362 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 402 (+52) од.;

крилатих ракет — 2401 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 036 (+68) од.;

спеціальної техніки — 2616 (+9) од.

Армія РФ поступово втрачає перевагу у використанні боєприпасів

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у Генштабі ЗСУ, російські загарбники втрачають свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.

За словами анонімних джерел, якщо раніше російські окупанти використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна — 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ — 45 тисяч.

Окрім того, наголошується, що армія РФ використовує близько 1300 FPV-дронів протягом однієї доби.

Інсайдери стверджують, що станом на сьогодні бійці ЗСУ запускають більше таких безпілотників.

Наприкінці минулого місяця також стало відомо, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3.

Що важливо розуміти, на початку року воно складало 1:7.