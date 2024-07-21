ЗСУ знищили 1100 солдатів РФ, 46 ББМ та систему ППО

За останню добу з 20 на 21 липня росіяни втратили на війні в Україні 1100 солдатів, систему ППО і 44 артилерійські системи.
Головні тези:
- За останню добу Збройні Сили України знищили 1100 солдатів РФ, 46 бойових броньованих машин та систему протиповітряної оборони.
- Загальні бойові втрати росіян з початку конфлікту орієнтовно становлять понад 566 710 осіб, а кількість знищеної техніки РФ значно перевищує витрати ЗСУ.
- Українські війська підвищили ефективність використання боєприпасів, що вказує на зростання бойової готовності та навичок оборони.
- Використання FPV-дронів та танків на стороні РФ знаходиться на високому рівні, проте військова перевага поступово зменшується на користь українських військ.
- Співвідношення у використанні артилерії показує підвищення бойової ефективності ЗСУ та скорочення військових можливостей РФ в конфлікті з Україною.
Втрати РФ за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;
танків — 8266 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 15 963 (+46) од.;
артилерійських систем — 15 586 (+44) од.;
РСЗВ — 1121 од.;
засоби ППО — 896 (+1) од.;
літаків — 362 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 402 (+52) од.;
крилатих ракет — 2401 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 036 (+68) од.;
спеціальної техніки — 2616 (+9) од.
Армія РФ поступово втрачає перевагу у використанні боєприпасів
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у Генштабі ЗСУ, російські загарбники втрачають свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.
За словами анонімних джерел, якщо раніше російські окупанти використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна — 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ — 45 тисяч.
Окрім того, наголошується, що армія РФ використовує близько 1300 FPV-дронів протягом однієї доби.
Інсайдери стверджують, що станом на сьогодні бійці ЗСУ запускають більше таких безпілотників.
Наприкінці минулого місяця також стало відомо, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3.
Що важливо розуміти, на початку року воно складало 1:7.
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