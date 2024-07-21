За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 58 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Найбільшим активними залишаються зони бойових дій на Харківщині та Донеччині.

Що відбувається на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині від початку доби російські окупанти 7 разів безуспішно намагались атакувати позиції ЗСУ в районах Глибокого та Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог також 7 разів пробував атакувати українських військових поблизу Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки. Ще тривають 2 бої.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 5 атак поблизу Макіївки та Тернів. Три ворожі атаки ЗСУ відбили, ще 2 - продовжуються.

У напрямку Сіверська бійці ЗСУ відбили 3 атаки російських окупантів поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

У напрямку Краматорська ворог здійснив 2 спроби атак поблизу Андріївки. Продовжується ще один бій.

У напрямку Торецька зафіксовано 4 атаки російських окупантів в районі Північного, Залізного та Нью-Йорку. Три бої ще продовжуються.

Найбільша кількість ворожих атак зафіксована у напрямку Покровська. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського.

Наразі відбито вже 16 ворожих атак. Ще 7 боїв тривають.

Тривають бойові дії поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки у напрямку Курахового.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області окупанти здійснили три невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині противник завдав авіаційних ударів, скинувши керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів Тягинка, Томарине та Бургунка Херсонської області.