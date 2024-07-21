За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 58 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Найбільшим активними залишаються зони бойових дій на Харківщині та Донеччині.
Головні тези:
- Українські військові вже провели 58 бойових дій з підрозділами армії РФ від початку доби.
- Ситуація на східному фронті залишається напруженою, особливо на Харківщині та Донеччині.
- Окупанти намагались провести 23 атаки на позиції ЗСУ в районах Харківщини, Донеччини та інших областей, але вдалось відбити більшість нападів.
- На південному фронті ЗСУ відбили 3 спроби атаки окупантів у Запорізькій області та зазнали авіаційних ударів у Херсонщині.
- Ситуація залишається напруженою і вимагає подальшого військового контролю та заходів для захисту території України.
Що відбувається на східному фронті
Зазначається, що на Харківщині від початку доби російські окупанти 7 разів безуспішно намагались атакувати позиції ЗСУ в районах Глибокого та Вовчанська.
У напрямку Куп’янська ворог також 7 разів пробував атакувати українських військових поблизу Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки. Ще тривають 2 бої.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 5 атак поблизу Макіївки та Тернів. Три ворожі атаки ЗСУ відбили, ще 2 - продовжуються.
У напрямку Сіверська бійці ЗСУ відбили 3 атаки російських окупантів поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.
У напрямку Краматорська ворог здійснив 2 спроби атак поблизу Андріївки. Продовжується ще один бій.
У напрямку Торецька зафіксовано 4 атаки російських окупантів в районі Північного, Залізного та Нью-Йорку. Три бої ще продовжуються.
Найбільша кількість ворожих атак зафіксована у напрямку Покровська. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського.
Наразі відбито вже 16 ворожих атак. Ще 7 боїв тривають.
Тривають бойові дії поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки у напрямку Курахового.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
У Запорізькій області окупанти здійснили три невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині противник завдав авіаційних ударів, скинувши керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів Тягинка, Томарине та Бургунка Херсонської області.
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