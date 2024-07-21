Як бійці ЗСУ насправді ставляться до Сирського — відповідь ветерана ЗСУ “Івіча”

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA пояснив, за що насправді українські воїни поважають головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський намагається посприяти позитивним змінам в армії

Як зазначає “Івіч”, Олександр Сирський дійсно робив все можливе, щоб відновити справедливість у війську.

Насамперед йшлося про людей, які постійно відсиджувалися в штабах і навіть не здогадувалися, що таке справжня війна.

Саме головнокомандувач ЗСУ вимагав, щоб всі прийшли через передову. Сирський постійно наполягав на ефективних змінах в армії, тому воїни поважають його за старання та ідейність.

Попри це, життя української піхоти досі залишається вкрай непростим та навіть складнішим, ніж у часи Першої та Другої світових війн.

Через цю багаторівненість, через те, що зайти-вийти з позиції — це ціла пригода. Коли немає окопа, ти відкритий, і зробити це непомітно — складно. Люди зараз там по 9 кілометрів ходять пішки, щоб просто зайти на позицію. Піхота — це ж не тільки молоді хлопці, там і чоловіки по 50 років, тому їм важко. Дмитро “Івіч” Вербич Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту

Роботи поки не можуть замінити бійців на фронті

За словами ветерана ЗСУ, турелі та роботизовані системи — наразі все це лише починається.

Ніхто в армії не може заперечувати той факт, що людина — все ж таки більш ефективна одиниця на полі бою.

Тому поки що це допоміжні інструменти. Ми можемо цим зменшити кількість людей, які беруть участь у боях на цій ділянці фронту, але без людей все одно нічого не буде. Люди мають цю лінію тримати, — пояснює Дмитро Вербич. Поширити

“Івіч” наголошує, що українські чоловіки, які досі не знайшли в собі сил та мотивації, повинні нарешті їх знайти, щоб врятувати свої родини, свою батьківщину.