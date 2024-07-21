Як бійці ЗСУ насправді ставляться до Сирського — відповідь ветерана ЗСУ “Івіча”
Категорія
Україна
Дата публікації

Як бійці ЗСУ насправді ставляться до Сирського — відповідь ветерана ЗСУ “Івіча”

Дмитро “Івіч” Вербич
Джерело:  online.ua

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA пояснив, за що насправді українські воїни поважають головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Головні тези:

  • Олександр Сирський намагається реалізувати позитивні зміни в армії, дбаючи про справедливість у війську.
  • Українські воїни поважають головнокомандувача за його старання та ідейність на шляху до ефективних змін.
  • Під час війни життя української піхоти залишається надзвичайно складним.
  • Турелі та роботизовані системи можуть допомагати на фронті, але людина залишається основною ефективною одиницею на полі бою
  • Українські чоловіки повинні відшукати в собі силу та мотивацію для захисту родин та батьківщини, поки ще є шанс на перемогу.

Сирський намагається посприяти позитивним змінам в армії

Як зазначає “Івіч”, Олександр Сирський дійсно робив все можливе, щоб відновити справедливість у війську.

Насамперед йшлося про людей, які постійно відсиджувалися в штабах і навіть не здогадувалися, що таке справжня війна.

Саме головнокомандувач ЗСУ вимагав, щоб всі прийшли через передову. Сирський постійно наполягав на ефективних змінах в армії, тому воїни поважають його за старання та ідейність.

Попри це, життя української піхоти досі залишається вкрай непростим та навіть складнішим, ніж у часи Першої та Другої світових війн.

Через цю багаторівненість, через те, що зайти-вийти з позиції — це ціла пригода. Коли немає окопа, ти відкритий, і зробити це непомітно — складно. Люди зараз там по 9 кілометрів ходять пішки, щоб просто зайти на позицію. Піхота — це ж не тільки молоді хлопці, там і чоловіки по 50 років, тому їм важко.

Дмитро “Івіч” Вербич

Дмитро “Івіч” Вербич

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту

Роботи поки не можуть замінити бійців на фронті

За словами ветерана ЗСУ, турелі та роботизовані системи — наразі все це лише починається.

Ніхто в армії не може заперечувати той факт, що людина — все ж таки більш ефективна одиниця на полі бою.

Тому поки що це допоміжні інструменти. Ми можемо цим зменшити кількість людей, які беруть участь у боях на цій ділянці фронту, але без людей все одно нічого не буде. Люди мають цю лінію тримати, — пояснює Дмитро Вербич.

“Івіч” наголошує, що українські чоловіки, які досі не знайшли в собі сил та мотивації, повинні нарешті їх знайти, щоб врятувати свої родини, свою батьківщину.

Вони (українці — ред.) мають шукати підрозділи, дізнаватися про командирів, які їх будуть використовувати ефективно, будуть цінувати, не витрачатимуть їхнє життя бездумно, з якісною підготовкою. Потрібно до них доєднуватися, тому що інакше нас чекає просто загибель.

Дмитро “Івіч” Вербич

Дмитро “Івіч” Вербич

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту

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