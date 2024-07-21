Як бійці ЗСУ насправді ставляться до Сирського — відповідь ветерана ЗСУ “Івіча”

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA пояснив, за що насправді українські воїни поважають головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Головні тези:
- Олександр Сирський намагається реалізувати позитивні зміни в армії, дбаючи про справедливість у війську.
- Українські воїни поважають головнокомандувача за його старання та ідейність на шляху до ефективних змін.
- Під час війни життя української піхоти залишається надзвичайно складним.
- Турелі та роботизовані системи можуть допомагати на фронті, але людина залишається основною ефективною одиницею на полі бою
- Українські чоловіки повинні відшукати в собі силу та мотивацію для захисту родин та батьківщини, поки ще є шанс на перемогу.
Сирський намагається посприяти позитивним змінам в армії
Як зазначає “Івіч”, Олександр Сирський дійсно робив все можливе, щоб відновити справедливість у війську.
Насамперед йшлося про людей, які постійно відсиджувалися в штабах і навіть не здогадувалися, що таке справжня війна.
Саме головнокомандувач ЗСУ вимагав, щоб всі прийшли через передову. Сирський постійно наполягав на ефективних змінах в армії, тому воїни поважають його за старання та ідейність.
Попри це, життя української піхоти досі залишається вкрай непростим та навіть складнішим, ніж у часи Першої та Другої світових війн.
Роботи поки не можуть замінити бійців на фронті
За словами ветерана ЗСУ, турелі та роботизовані системи — наразі все це лише починається.
Ніхто в армії не може заперечувати той факт, що людина — все ж таки більш ефективна одиниця на полі бою.
“Івіч” наголошує, що українські чоловіки, які досі не знайшли в собі сил та мотивації, повинні нарешті їх знайти, щоб врятувати свої родини, свою батьківщину.
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