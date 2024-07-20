За словами ветерана ЗСУ, захисника Донецького аеропорту Дмитра “Івіча” Вербича в інтерв'ю Online.UA, наразі відмова українських чоловіків мобілізуватись на захист держави може коштувати втрати незалежності.
Головні тези:
- Незалежність України перебуває під загрозою через відмову чоловіків мобілізуватись на захист держави.
- Необхідно проводити реформу управління у ЗСУ для ефективної мобілізації та запобігання втрат особового складу.
- Українська армія повинна уникати стратегії війни, що призводить до великої кількості жертв і тривалих боїв.
- Дмитро “Івіч” Вербич підкреслює важливість пояснення громадянам необхідності участі в обороні держави та реалій війни.
- Участь кожного громадянина в мобілізації може врятувати незалежність України та перешкодити агресії з боку РФ.
Як має проходити мобілізація в Україні
Ветеран ЗСУ зазначає, що переживати за те, що в когось травмується психика через мобілізацію безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.
Якими військові бачать правильні умови мобілізації в Україні
Військовий підкреслив, що має бути проведена реформа управління, адже серед офіцерського складу ЗСУ є некомпетентні особи, які допускають численні втрати особового складу і мають нести за це відповідне покарання.
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