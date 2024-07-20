Як повинна працювати мобілізація в Україні. Дмитро “Івіч” Вербич вказав на ключові моменти
Категорія
Україна
Дата публікації

Як повинна працювати мобілізація в Україні. Дмитро “Івіч” Вербич вказав на ключові моменти

Дмитро “Івіч” Вербич
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Джерело:  online.ua

За словами ветерана ЗСУ, захисника Донецького аеропорту Дмитра “Івіча” Вербича в інтерв'ю Online.UA, наразі відмова українських чоловіків мобілізуватись на захист держави може коштувати втрати незалежності.

Головні тези:

  • Незалежність України перебуває під загрозою через відмову чоловіків мобілізуватись на захист держави.
  • Необхідно проводити реформу управління у ЗСУ для ефективної мобілізації та запобігання втрат особового складу.
  • Українська армія повинна уникати стратегії війни, що призводить до великої кількості жертв і тривалих боїв.
  • Дмитро “Івіч” Вербич підкреслює важливість пояснення громадянам необхідності участі в обороні держави та реалій війни.
  • Участь кожного громадянина в мобілізації може врятувати незалежність України та перешкодити агресії з боку РФ.

Як має проходити мобілізація в Україні

Якщо ми всі зараз не зберемося, то дуже висока вірогідність, що держава перестане існувати, що нам всім доведеться їхати звідси, хто ідентифікує себе як українець. А всім поїхати швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось порішається, - підкреслює Вербич.

Ветеран ЗСУ зазначає, що переживати за те, що в когось травмується психика через мобілізацію безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.

Доганяю чувака, у нього наклейка на всю машину задню “ухилянт”. А я перший раз таке побачив. Я думав, що це прикол, що це тільки в Фейсбуці там десь є. І я, коротше, їду, ауді таке заряджене спортивне, а я на пікапі військовому. Я так зліва під'їжджаю, так трошки обганяю, опускаю скло і просто так до нього, так от їду. Ну там кілька хвилин просто так от піджимаю, піджимаю, але він втік від мене. Якраз був поворот на ліво. Він так... Ухилився, - згадує Вербич один з інцидентів.

Якими військові бачать правильні умови мобілізації в Україні

Військовий підкреслив, що має бути проведена реформа управління, адже серед офіцерського складу ЗСУ є некомпетентні особи, які допускають численні втрати особового складу і мають нести за це відповідне покарання.

 Мені не хочеться, щоб ми як росіяни здобували кожну цю посадку ціною гор трупів. Я не був в Бахмуті, але я був на обороні Авдіївки, і це ж просто треш. З шостої ранку і там до 3-4 вечора вони просто по черзі отак от ідуть один за одним. Гинуть, ідуть, гинуть, ідуть. Там вже це вся посадка всіх цих кусках росіян. Ну. Я не хочу, щоб українська армія так воювала, навіть якщо вона може це собі дозволити, - підкреслив Вербич.

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