Як має проходити мобілізація в Україні

Якщо ми всі зараз не зберемося, то дуже висока вірогідність, що держава перестане існувати, що нам всім доведеться їхати звідси, хто ідентифікує себе як українець. А всім поїхати швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось порішається, - підкреслює Вербич. Поширити

Ветеран ЗСУ зазначає, що переживати за те, що в когось травмується психика через мобілізацію безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.

Доганяю чувака, у нього наклейка на всю машину задню “ухилянт”. А я перший раз таке побачив. Я думав, що це прикол, що це тільки в Фейсбуці там десь є. І я, коротше, їду, ауді таке заряджене спортивне, а я на пікапі військовому. Я так зліва під'їжджаю, так трошки обганяю, опускаю скло і просто так до нього, так от їду. Ну там кілька хвилин просто так от піджимаю, піджимаю, але він втік від мене. Якраз був поворот на ліво. Він так... Ухилився, - згадує Вербич один з інцидентів. Поширити

Якими військові бачать правильні умови мобілізації в Україні

Військовий підкреслив, що має бути проведена реформа управління, адже серед офіцерського складу ЗСУ є некомпетентні особи, які допускають численні втрати особового складу і мають нести за це відповідне покарання.