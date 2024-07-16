Британська розвідка заявляє про наміри РФ закрити кордон напередодні нової хвилі мобілізації
Категорія
Світ
Дата публікації

Британська розвідка заявляє про наміри РФ закрити кордон напередодні нової хвилі мобілізації

Міноборони Британії
Кордон РФ

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, російський уряд планує закрити кордон напередодні нової хвилі мобілізації восени. 

Головні тези:

  • Російська розвідка заявляє, що РФ планує закрити кордон перед новою хвилею мобілізації восени.
  • РФ вводить систему обміну інформацією між Міноборони та ФСБ для недопущення виїзду потенційних призовників за кордон.
  • Нова мобілізація може спричинити закриття кордону та вплинути на ринок праці в Росії.
  • Сотні тисяч росіян втекли за кордон після попередньої мобілізації, що спричинило напруження на ринку праці.
  • Заходи, вжиті РФ, мають на меті запобігти повторенню масштабного виїзду під час мобілізації.

Росія планує запобігти виїзду чоловіків за кордон напередодні нової хвилі мобілізації

За інформацією британської розвідки із посиланням на російське ЗМІ “Медуза”, російський уряд вводить систему обміну інформацією між міноборони країни-агресорки та ФСБ для передачі даних про потенційних призовників із метою недопустити їхнього виїзду за кордон.

У розвідці Міноборони Великої Британії підкреслюють, що російська влада щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.

РФ планує закрити кордон перед новою хвилею мобілізації
Мобілізація в Росії

Що відомо про кількість росіян, які втекли за кордон від мобілізації

Сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації, - йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія запустила конвеєр ІПСО з метою зриву мобілізації в Україні
Сухопутні війська ЗС України
Військовий ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може РФ посилити мобілізацію для активізації на фронті — прогноз експерта
рф
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в РФ значно ускладнюється. Експерти назвали причину
Мобілізація в РФ значно ускладнюється

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?