За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, російський уряд планує закрити кордон напередодні нової хвилі мобілізації восени.
Головні тези:
- Російська розвідка заявляє, що РФ планує закрити кордон перед новою хвилею мобілізації восени.
- РФ вводить систему обміну інформацією між Міноборони та ФСБ для недопущення виїзду потенційних призовників за кордон.
- Нова мобілізація може спричинити закриття кордону та вплинути на ринок праці в Росії.
- Сотні тисяч росіян втекли за кордон після попередньої мобілізації, що спричинило напруження на ринку праці.
- Заходи, вжиті РФ, мають на меті запобігти повторенню масштабного виїзду під час мобілізації.
Росія планує запобігти виїзду чоловіків за кордон напередодні нової хвилі мобілізації
За інформацією британської розвідки із посиланням на російське ЗМІ “Медуза”, російський уряд вводить систему обміну інформацією між міноборони країни-агресорки та ФСБ для передачі даних про потенційних призовників із метою недопустити їхнього виїзду за кордон.
У розвідці Міноборони Великої Британії підкреслюють, що російська влада щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.
Що відомо про кількість росіян, які втекли за кордон від мобілізації
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/qBu7ZgL3Tp #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mJSdNzIsT0
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