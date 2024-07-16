Росія планує запобігти виїзду чоловіків за кордон напередодні нової хвилі мобілізації

За інформацією британської розвідки із посиланням на російське ЗМІ “Медуза”, російський уряд вводить систему обміну інформацією між міноборони країни-агресорки та ФСБ для передачі даних про потенційних призовників із метою недопустити їхнього виїзду за кордон.

У розвідці Міноборони Великої Британії підкреслюють, що російська влада щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.

Мобілізація в Росії

Що відомо про кількість росіян, які втекли за кордон від мобілізації

Сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації, - йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії. Поширити