Мобілізація в РФ значно ускладнюється. The HIll назвав причину

Путіну дедалі важче знайти росіян, готових померти за нього в Україні

Військові блогери та пересічні солдати все частіше публікують докладні відео жахливих умов на фронті. Кадрові зміни в Міністерстві оборони Росії також натякають на офіційне визнання того, що щось іде не зовсім так, як стверджує кремлівська пропаганда. Про це пише видання The Hill.

Одним із найпереконливіших свідчень невдоволення росіян війною є рекламний щит, який зовсім нещодавно з'явився в Санкт-Петербурзі. "У Місті-герої є свої герої", — ідеться в рекламі. Людям пропонують записатися в армію й отримати колосальну виплату в 1,3 мільйона рублів, що еквівалентно річному заробітку середнього росіянина.

Але що особливо важливо в цій пропозиції, так це те, що рекламний щит з'явився в другому місті Росії, яке, як і Москва, здебільшого позбавлене трун і протезів, — аналізує видання. Поширити

Жахи війни в переважній більшості сконцентровані в бідних провінціях Росії, де 1,3 мільйона рублів становлять зарплату за кілька років. Це свідчить про те, що Кремль відчайдушно потребує рекрутів.

Ще важливіше те, що два роки тому росіянам пропонували за реєстрацію 200 000 рублів. Ціна новобранця зросла на 650 відсотків! Навіть з урахуванням інфляції це величезне зростання, яке свідчить про те, що попит на солдатів високий, а пропозиція низька.

Іншими словами, росіяни все більше не хочуть служити. З огляду на понад 535 000 убитих і поранених і понад 1000 щоденних жертв, росіянам пора усвідомити, що режим використовує їх як гарматне м'ясо, — пише The Hill. Поширити

Така зміна настроїв, за даними видання, обіцяє погані новини режиму і самому Путіну. Їхнє робоче припущення полягало в тому, що росіяни обожнюють покарання; що вони сліпо підуть на смерть, як вівці на заклання. Ентузіазм з приводу війни був високим протягом кількох місяців після вторгнення, але він ослаб після принизливого відходу Росії з Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей кілька місяців по тому.

Із середини 2023 року фронт майже не рухався в жодному напрямку, а втрати росіян збільшилися майже вдвічі: приблизно з 600-800 осіб на день до щонайменше 1200-1400 осіб. Путін, як пише будівля, радий обміняти життя росіян на кілька квадратних миль української землі. Однак росіяни, схоже, нарешті прокидаються і висловлюють свою незгоду з безглуздою смертю.

Путін і його товариші опинилися в безвихідній ситуації. Якщо вони припинять мобілізацію, то не зможуть перемогти Україну. Але якщо вони насильно мобілізують солдатів, то посилять стимули до дезертирства.

Ми не знаємо, коли настане переломний момент для раціональної втечі, але ми можемо зробити два припущення, — пише видання. Поширити

По-перше, чим довше триватиме війна, тим імовірніше, що росіяни відмовляться воювати. Оскільки приплив добровольців вичерпується, а насильницька мобілізація виявляється контрпродуктивною, умови для перевантажених солдатів фронту стануть нестерпними. Час точно не на боці Путіна.

І по-друге, якщо Росія зазнає великої поразки, солдати, швидше за все, врятують свої шкури, покинувши корабель. Така поразка може бути чим завгодно: від українського маршу на Москву (вкрай малоймовірно) до чергового насильницького виведення військ із частини окупованої території (цілком імовірно). Втрата всього або частини Криму була б особливо деморалізуючою.

Мораль для України та її союзників проста: тримайтеся. Росіяни, від яких чекають смерті, відмовляються вмирати, — резюмує The Hill. Поширити

Мобілізація у Росії

Як пише Financial Times, до кінця 2024 року — початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.

Інститут вивчення війни підрахував, що поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.