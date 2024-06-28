Мобилизация в РФ значительно усложняется. The HIll назвал причину

Путину все труднее найти россиян, готовых умереть за него в Украине

Военные блоггеры и рядовые солдаты все чаще публикуют подробные видео ужасающих условий на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также намекают на официальное признание того, что что-то идет не совсем так, как утверждает кремлевская пропаганда. Об этом пишет издание The Hill.

Одним из самых убедительных свидетельств недовольства россиян войной является рекламный щит, совсем недавно появившийся в Санкт-Петербурге. "У Мисти-герои есть свои герои", — говорится в рекламе. Людям предлагают записаться в армию и получить колоссальную выплату в 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно годовому заработку среднего россиянина.

Но что особенно важно в этом предложении, так это то, что рекламный щит появился во втором городе России, который, как и Москва, в основном лишен гробов и протезов, — анализирует издание. Поделиться

Ужасы войны в подавляющем большинстве сконцентрированы в бедных провинциях России, где 1,3 миллиона рублей составляют зарплату за несколько лет. Это свидетельствует о том, что Кремль отчаянно нуждается в рекрутах.

Еще важнее, что два года назад россиянам предлагали за регистрацию 200 000 рублей. Цена новобранца выросла на 650 процентов! Даже с учетом инфляции это огромный рост, свидетельствующий о том, что спрос на солдат высок, а предложение низкое.

Другими словами, россияне все больше не хотят служить. Учитывая более 535 000 убитых и раненых и более 1000 ежедневных жертв, россиянам пора осознать, что режим использует их как пушечное мясо, — пишет The Hill. Поделиться

Такое изменение настроений, по данным издания, сулит плохие новости режима и самому Путину. Их рабочее предположение заключалось в том, что россияне обожают наказание; что они слепо пойдут на смерть, как овцы на заклание. Энтузиазм по поводу войны был высоким в течение нескольких месяцев после вторжения, но он ослаб после унизительного ухода России из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей несколько месяцев спустя.

С середины 2023 года фронт почти не двигался ни в каком направлении, а потери россиян увеличились почти вдвое: примерно с 600-800 человек в день до 1200-1400 человек. Путин, как пишет здание, рад обменять жизнь россиян на несколько квадратных миль украинской земли. Однако россияне, похоже, наконец-то просыпаются и выражают свое несогласие с бессмысленной смертью.

Путин и его товарищи оказались в безвыходной ситуации. Если они прекратят мобилизацию, то не смогут победить Украину. Но если они насильственно мобилизуют солдат, то усилят стимулы к дезертирству.

Мы не знаем, когда наступит переломный момент для рационального побега, но мы можем сделать два предположения, — пишет издание. Поделиться

Во-первых, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее, что россияне откажутся воевать. Поскольку приток добровольцев иссякает, а насильственная мобилизация оказывается контрпродуктивной, условия для перегруженных солдат фронта станут невыносимыми. Время точно не на стороне Путина.

И во-вторых, если Россия терпит большое поражение, солдаты, скорее всего, спасут свои шкуры, покинув корабль. Такое поражение может быть чем угодно: от украинского марша на Москву (крайне маловероятно) до очередного насильственного вывода войск из части оккупированной территории (вполне вероятно). Потеря всего или части Крыма была бы особенно деморализующей.

Мораль для Украины и ее союзников проста: держитесь. Россияне, от которых ждут смерти, отказываются умирать, — резюмирует The Hill. Поделиться

Мобилизация в России

Как пишет Financial Times, до конца 2024 года — начала 2025-го в России могут объявить новую волну "долевой мобилизации".

Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем к моменту начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россияне пойти воевать.

Институт изучения войны подсчитал, что пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом по нескольким направлениям. Новые резервы не могут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.