Россия планирует предотвратить выезд мужчин за границу накануне новой волны мобилизации

По информации британской разведки со ссылкой на российское СМИ Медуза, российское правительство вводит систему обмена информацией между минобороны страны-агрессорки и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках с целью недопустить их выезда за границу.

В разведке Минобороны Великобритании подчеркивают, что российские власти ежегодно проводят два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

Мобилизация в России

Что известно о количестве россиян, бежавших за границу от мобилизации

Сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что повлияло на рынок труда. Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации, - говорится в отчете разведки Минобороны Британии. Поделиться