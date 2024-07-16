Британская разведка заявляет о намерениях РФ закрыть границу в преддверии новой волны мобилизации
Категория
Мир
Дата публикации

Британская разведка заявляет о намерениях РФ закрыть границу в преддверии новой волны мобилизации

Минобороны Британии
Граница РФ
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По информации разведки Минобороны Великобритании, российское правительство планирует закрыть границу в преддверии новой волны мобилизации осенью.

Главные тезисы

  • Российское правительство намерено закрыть границу перед предстоящей мобилизацией осенью.
  • Система обмена информацией между Минобороны и ФСБ будет использоваться для предотвращения выезда призывников за границу.
  • Повышенный отток россиян за границу после предыдущей мобилизации вызвал напряжение на рынке труда.
  • Закрыв границу, РФ стремится предотвратить масштабный выезд во время новой волны мобилизации.
  • Британская разведка указывает на необходимость внедрения мер для уменьшения числа выезжающих призывников во время призывного цикла.

Россия планирует предотвратить выезд мужчин за границу накануне новой волны мобилизации

По информации британской разведки со ссылкой на российское СМИ Медуза, российское правительство вводит систему обмена информацией между минобороны страны-агрессорки и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках с целью недопустить их выезда за границу.

В разведке Минобороны Великобритании подчеркивают, что российские власти ежегодно проводят два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

РФ планирует закрыть границу перед новой волной мобилизации
Мобилизация в России

Что известно о количестве россиян, бежавших за границу от мобилизации

Сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что повлияло на рынок труда. Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации, - говорится в отчете разведки Минобороны Британии.

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