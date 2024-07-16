По информации разведки Минобороны Великобритании, российское правительство планирует закрыть границу в преддверии новой волны мобилизации осенью.
Главные тезисы
- Российское правительство намерено закрыть границу перед предстоящей мобилизацией осенью.
- Система обмена информацией между Минобороны и ФСБ будет использоваться для предотвращения выезда призывников за границу.
- Повышенный отток россиян за границу после предыдущей мобилизации вызвал напряжение на рынке труда.
- Закрыв границу, РФ стремится предотвратить масштабный выезд во время новой волны мобилизации.
- Британская разведка указывает на необходимость внедрения мер для уменьшения числа выезжающих призывников во время призывного цикла.
Россия планирует предотвратить выезд мужчин за границу накануне новой волны мобилизации
По информации британской разведки со ссылкой на российское СМИ Медуза, российское правительство вводит систему обмена информацией между минобороны страны-агрессорки и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках с целью недопустить их выезда за границу.
В разведке Минобороны Великобритании подчеркивают, что российские власти ежегодно проводят два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.
Что известно о количестве россиян, бежавших за границу от мобилизации
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/qBu7ZgL3Tp #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mJSdNzIsT0
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-