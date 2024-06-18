Может ли РФ усилить мобилизацию для активизации на фронте — прогноз эксперта

оккупанты хотят пробиться в Покровск Донецкой области. 300 тысяч россиян могут быть мобилизованы в российскую армию, но не раньше осени.
Главные тезисы
- По прогнозу эксперта, РФ может мобилизовать 300 тысяч человек для активизации на фронте, но не раньше осени.
- Наибольшее количество окупантов сосредоточено на Донецком направлении и в Покровске.
- Потери врага увеличились из-за поставок Украине больше оружия от ее партнеров.
- Российская сторона пытается усилить обстрелы на Харьковском направлении и стремится добиться Покровска.
- Эксперт отмечает, что у врага нет оперативно-стратегического прорыва на фронте в Украине.
РФ способна мобилизовать 300 тысяч человек
Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.
Он напомнил, что сначала говорилось, что к 1 июня в России будет мобилизовано 300 тысяч человек.
По его словам, потери врага за последнее время увеличились, потому что партнеры стали предоставлять Украине больше оружия. Мусиенко отмечает, что в настоящее время России не удастся создать новые группировки, которые будут действовать по другим направлениям.
Где сосредоточено больше всего солдат РФ
Эксперт сообщил, что на сегодняшний день больше всего — до 150 тысяч окупантов, сосредоточено на Донецком направлении и, в частности, на Покровском. Он добавил, что сегодня враг не столько опрокидывает свои подразделения, а скорее восполняет потери.
Эксперт отмечает, что сейчас Россия "тыкается-мыкается по фронту", наносит удары, имеет какие-то тактические успехи, взяв посадку, огневую позицию, но у врага нет оперативно-стратегического прорыва.
Эксперт напомнил, что враг шел на Угледар и Курахово, стремясь взять в окружение украинскую группировку в Угледаре, но не получилось.
Мусиенко отмечает, что враг будет пробовать идти на соединение с группировкой, которая находится на Кураховском направлении.
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