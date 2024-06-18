Может ли РФ усилить мобилизацию для активизации на фронте — прогноз эксперта
Категория
Мир
Дата публикации

Может ли РФ усилить мобилизацию для активизации на фронте — прогноз эксперта

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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

оккупанты хотят пробиться в Покровск Донецкой области. 300 тысяч россиян могут быть мобилизованы в российскую армию, но не раньше осени.

Главные тезисы

  • По прогнозу эксперта, РФ может мобилизовать 300 тысяч человек для активизации на фронте, но не раньше осени.
  • Наибольшее количество окупантов сосредоточено на Донецком направлении и в Покровске.
  • Потери врага увеличились из-за поставок Украине больше оружия от ее партнеров.
  • Российская сторона пытается усилить обстрелы на Харьковском направлении и стремится добиться Покровска.
  • Эксперт отмечает, что у врага нет оперативно-стратегического прорыва на фронте в Украине.

РФ способна мобилизовать 300 тысяч человек

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что сначала говорилось, что к 1 июня в России будет мобилизовано 300 тысяч человек.

Их нет. Но 300 тысяч может быть к середине осени всего. Их там постепенно готовят, — отметил эксперт.

По его словам, потери врага за последнее время увеличились, потому что партнеры стали предоставлять Украине больше оружия. Мусиенко отмечает, что в настоящее время России не удастся создать новые группировки, которые будут действовать по другим направлениям.

Где сосредоточено больше всего солдат РФ

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день больше всего — до 150 тысяч окупантов, сосредоточено на Донецком направлении и, в частности, на Покровском. Он добавил, что сегодня враг не столько опрокидывает свои подразделения, а скорее восполняет потери.

Пока что тот уровень потерь, который наносят ВСУ, значителен, но не является критическим с точки зрения того, что враг не может от этого оправиться. По живой силе — 30 тысяч в месяц. Они способны сейчас восполнять эти потери, — подчеркнул Мусиенко. При этом напомнил, что рекордные потери у врага были в мае.

Эксперт отмечает, что сейчас Россия "тыкается-мыкается по фронту", наносит удары, имеет какие-то тактические успехи, взяв посадку, огневую позицию, но у врага нет оперативно-стратегического прорыва.

Эксперт напомнил, что враг шел на Угледар и Курахово, стремясь взять в окружение украинскую группировку в Угледаре, но не получилось.

Они сместились и решили пойти на Времевское направление. Там усилились авиационные и артиллерийские удары, добавил он. По его словам, враг может усилить обстрелы и на Харьковском направлении, потому что опрокидывает туда пушки Д-30, которые хоть и устаревшие, но работающие.

Мусиенко отмечает, что враг будет пробовать идти на соединение с группировкой, которая находится на Кураховском направлении.

Тактика российского командования такова — наступай там, где имел успех. Поэтому для них Покровское направление является одним из определяющих сейчас. Очевидно, что намерения, которые враг себе ставит, — выйти в Покровск, как минимум. Даже не захватить Покровск, а дойти до него. Если мы исходим из ситуации, которая является на сегодня, то едва ли российские войска при таких условиях будут вообще брать какую-то паузу — они будут в таком ритме наступать, — говорил Мусиенко.

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