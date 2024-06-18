Чи може РФ посилити мобілізацію для активізації на фронті — прогноз експерта

Окупанти хочуть пробитися до Покровська Донецької області. 300 тисяч росіян можуть бути мобілізовані до російської армії, але не раніше осені.
Головні тези:
- За прогнозом експерта, РФ може мобілізувати 300 тисяч людей для активізації на фронті, але не раніше осені.
- Найбільша кількість окупантів зосереджена на Донецькому напрямку та в Покровську.
- Втрати ворога збільшилися через постачання Україні більше зброї від її партнерів.
- Російська сторона намагається підсилити обстріли на Харківському напрямку та прагне досягти Покровська.
- Експерт наголошує на тому, що ворог не має оперативно-стратегічного прориву на фронті в Україні.
РФ здатна мобілізувати 300 тисяч людей
Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що спочатку йшлося про те, що до 1 червня в Росії буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
За його словами, втрати ворога за останній час збільшилися, бо партнери почали надавати Україні більше зброї. Мусієнко зазначає, що на даний час Росії не вдасться створити нові угрупування, які діятимуть на інших напрямках.
Де зосереджено найбільше солдатів РФ
Експерт повідомив, що на сьогодні найбільше — до 150 тисяч окупантів, зосереджено на Донецькому напрямку і, зокрема, на Покровському. Він додав, що сьогодні ворог не стільки перекидає свої підрозділи, а скоріше поповнює втрати.
Експерт зазначає, що зараз Росія "тикається-микається по фронту", завдає удари, має якісь тактичні успіхи, взявши посадку, вогневу позицію, але у ворога немає оперативно-стратегічного прориву.
Експерт нагадав, що ворог йшов на Вугледар і Курахове, прагнучи взяти в оточення українське угрупування у Вугледарі, але не вийшло.
Мусієнко зазначає, що ворог пробуватиме йти на з’єднання з угрупованням, яке на Курахівському напрямку.
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