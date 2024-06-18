Чи може РФ посилити мобілізацію для активізації на фронті — прогноз експерта

Окупанти хочуть пробитися до Покровська Донецької області. 300 тисяч росіян можуть бути мобілізовані до російської армії, але не раніше осені.

РФ здатна мобілізувати 300 тисяч людей

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що спочатку йшлося про те, що до 1 червня в Росії буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Їх немає. Але 300 тисяч може бути до середини осені загалом. Їх там поступово готують, — зазначив експерт. Поширити

За його словами, втрати ворога за останній час збільшилися, бо партнери почали надавати Україні більше зброї. Мусієнко зазначає, що на даний час Росії не вдасться створити нові угрупування, які діятимуть на інших напрямках.

Де зосереджено найбільше солдатів РФ

Експерт повідомив, що на сьогодні найбільше — до 150 тисяч окупантів, зосереджено на Донецькому напрямку і, зокрема, на Покровському. Він додав, що сьогодні ворог не стільки перекидає свої підрозділи, а скоріше поповнює втрати.

Поки що той рівень втрат, які наносять ЗСУ, значний, але не є критичним з погляду того, що ворог не може від цього оговтатися. По живій силі — 30 тисяч на місяць. Вони здатні зараз поповнювати ці втрати, — наголосив Мусієнко. При цьому нагадав, що рекордні втрати у ворога були у травні. Поширити

Експерт зазначає, що зараз Росія "тикається-микається по фронту", завдає удари, має якісь тактичні успіхи, взявши посадку, вогневу позицію, але у ворога немає оперативно-стратегічного прориву.

Експерт нагадав, що ворог йшов на Вугледар і Курахове, прагнучи взяти в оточення українське угрупування у Вугледарі, але не вийшло.

Вони змістилися і вирішили піти на Времівський напрямок. Там посилилися авіаційні та артилерійські удари, — додав він. За його словами, ворог може посилити обстріли і на Харківському напрямку, бо перекидає туди гармати Д-30, які хоч і застарілі, але працюють. Поширити

Мусієнко зазначає, що ворог пробуватиме йти на з’єднання з угрупованням, яке на Курахівському напрямку.