Россия запустила конвейер ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия запустила конвейер ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине

Сухопутные войска ВС Украины
Военный ВСУ
Читати українською

Российские пропагандисты поставили на поток создание и проведение информационно-психологических операций, направленных на срыв проведения мобилизации в Украине.

Как россияне многочисленными ИПСО пытаются подорвать проведение мобилизации в Украине

Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними — продукты враждебных подразделений информационных операций, подчеркивают представители командования Сухопутных сил ВСУ.

В Сухопутных силах отмечают, что получают информацию о съемках подобных сюжетов для российских ИПСО на оккупированных территориях Украины.

Элементы типичны: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями". Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также автомобили с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить, отмечают военные.

Как российские пропагандисты научились совершенствовать фейковые сюжеты для собственных ИПСО

Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.

Раньше вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит — противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин, — предупреждают в Сухопутных войсках.

За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.

Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Тем не менее, мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг. Призываем ответственно относиться к любым подозрительным видео, — отмечают представители Сухопутных сил.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР предупреждает украинцев о новой волне российских ИПСО
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ИПСО о наступлении на Харьковщину началась два месяца назад — аналитики
Оккупант
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизировала масштабную ИПСО по легитимности Зеленского — ЦПД
ЦПД
зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?