Элементы типичны: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями". Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также автомобили с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить, отмечают военные.