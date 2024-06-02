Российские пропагандисты поставили на поток создание и проведение информационно-психологических операций, направленных на срыв проведения мобилизации в Украине.
Как россияне многочисленными ИПСО пытаются подорвать проведение мобилизации в Украине
В Сухопутных силах отмечают, что получают информацию о съемках подобных сюжетов для российских ИПСО на оккупированных территориях Украины.
Как российские пропагандисты научились совершенствовать фейковые сюжеты для собственных ИПСО
Подчеркивается, что кремлевские пропагандисты специально создают видеосюжеты плохого качества для имитации реалистичности.
За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.
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