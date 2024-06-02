Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити, — зазначають військові.