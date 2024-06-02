Російські пропагандисти поставили на потік створення та проведення інформаційно-психологічних операцій, націлених на зрив проведення мобілізації в Україні.
Як росіяни численними ІПСО намагаються підірвати проведення мобілізації в Україні
У Сухопутних силах зазначають, що отримують інформацію щодо зйомок подібних сюжетів для російських ІПСО на окупованих територіях України.
Як російські пропагандисти навчились вдосконалювати фейкові сюжети для власних ІПСО
Підкреслюється, що кремлівські пропагандисти спеціально створюють відеосюжети поганої якості для імітації реалістичності.
За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.
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