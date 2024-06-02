Росія запустила конвеєр ІПСО з метою зриву мобілізації в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія запустила конвеєр ІПСО з метою зриву мобілізації в Україні

Сухопутні війська ЗС України
Військовий ЗСУ

Російські пропагандисти поставили на потік створення та проведення інформаційно-психологічних операцій, націлених на зрив проведення мобілізації в Україні. 

Як росіяни численними ІПСО намагаються підірвати проведення мобілізації в Україні

Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, — підкреслюють представники командування Сухопутних сил ЗСУ.

У Сухопутних силах зазначають, що отримують інформацію щодо зйомок подібних сюжетів для російських ІПСО на окупованих територіях України.

Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити, — зазначають військові.

Як російські пропагандисти навчились вдосконалювати фейкові сюжети для власних ІПСО

Підкреслюється, що кремлівські пропагандисти спеціально створюють відеосюжети поганої якості для імітації реалістичності.

Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок, — попереджають у Сухопутних військах.

За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог. Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, — наголошують представники Сухопутних сил.

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