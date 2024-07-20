Как проходить мобилизация в Украине

Если мы все сейчас не соберемся, то очень высока вероятность, что государство перестанет существовать, что нам всем придется уехать отсюда, кто идентифицирует себя как украинец. А всем уехать скорее всего не получится. Это все нужно объяснять, а не рассказывать, что все как-то решается, - подчеркивает Вербич. Поделиться

Ветеран ВСУ отмечает, что переживать за то, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации бессмысленно, ведь учитывая, что творит в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.

Догоняю чувака, у него наклейка на всю машину заднюю "уклон". А я в первый раз такое увидел. Я думал, что это прикол, что это только в Facebook там где-то есть. И я, короче, еду, ауди такое заряженное спортивное, а я на пикапе военном. Я так слева подъезжаю, так немного обгоняю, опускаю стекло и просто так к нему, так вот еду. Ну, там несколько минут просто так вот поджимаю, поджимаю, но он убежал от меня. Как раз был поворот влево. Он так… Уклонился, – вспоминает Вербич один из инцидентов. Поделиться

Какими военные видят правильные условия мобилизации в Украине

Военный подчеркнул, что должна быть проведена реформа управления, ведь среди офицерского состава ВСУ есть некомпетентные лица, допускающие многочисленные потери личного состава и нести за это соответствующее наказание.