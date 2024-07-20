Как должна работать мобилизация в Украине. Дмитрий "Ивич" Вербич указал на ключевые моменты
Категория
Украина
Дата публикации

Как должна работать мобилизация в Украине. Дмитрий "Ивич" Вербич указал на ключевые моменты

Дмитрий "Ивич" Вербич
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Источник:  online.ua

По словам ветерана ВСУ, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия “Ивича” Вербича в интервью Online.UA, отказ украинских мужчин мобилизоваться на защиту государства может стоить потери независимости.

Главные тезисы

  • Отказ украинских мужчин мобилизоваться на защиту государства может поставить под угрозу независимость Украины
  • Необходима реформа управления в ВСУ для эффективной мобилизации и предотвращения потерь
  • Украинская армия должна избегать стратегии войны, ведущей к большим жертвам и продолжительным боям
  • Объяснение гражданам важности участия в обороне государства и реалий войны является ключевым аспектом мобилизации
  • Участие каждого гражданина в мобилизации способно спасти независимость и препятствовать агрессии со стороны РФ

Как проходить мобилизация в Украине

Если мы все сейчас не соберемся, то очень высока вероятность, что государство перестанет существовать, что нам всем придется уехать отсюда, кто идентифицирует себя как украинец. А всем уехать скорее всего не получится. Это все нужно объяснять, а не рассказывать, что все как-то решается, - подчеркивает Вербич.

Ветеран ВСУ отмечает, что переживать за то, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации бессмысленно, ведь учитывая, что творит в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.

Догоняю чувака, у него наклейка на всю машину заднюю "уклон". А я в первый раз такое увидел. Я думал, что это прикол, что это только в Facebook там где-то есть. И я, короче, еду, ауди такое заряженное спортивное, а я на пикапе военном. Я так слева подъезжаю, так немного обгоняю, опускаю стекло и просто так к нему, так вот еду. Ну, там несколько минут просто так вот поджимаю, поджимаю, но он убежал от меня. Как раз был поворот влево. Он так… Уклонился, – вспоминает Вербич один из инцидентов.

Какими военные видят правильные условия мобилизации в Украине

Военный подчеркнул, что должна быть проведена реформа управления, ведь среди офицерского состава ВСУ есть некомпетентные лица, допускающие многочисленные потери личного состава и нести за это соответствующее наказание.

Мне не хочется, чтобы мы как россияне получали каждую посадку ценой гор трупов. Я не был в Бахмуте, но я был на обороне Авдеевки, и это просто трэш. С шести утра и там до 3-4 вечера они просто по очереди так вот идут один за другим. Гибнут, идут, гибнут, идут. Там уже это вся посадка всех этих кусках россиян. Ну. Я не хочу, чтобы украинская армия так воевала, даже если она может себе это позволить, - подчеркнул Вербич.

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