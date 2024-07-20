По словам ветерана ВСУ, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия “Ивича” Вербича в интервью Online.UA, отказ украинских мужчин мобилизоваться на защиту государства может стоить потери независимости.
Главные тезисы
- Отказ украинских мужчин мобилизоваться на защиту государства может поставить под угрозу независимость Украины
- Необходима реформа управления в ВСУ для эффективной мобилизации и предотвращения потерь
- Украинская армия должна избегать стратегии войны, ведущей к большим жертвам и продолжительным боям
- Объяснение гражданам важности участия в обороне государства и реалий войны является ключевым аспектом мобилизации
- Участие каждого гражданина в мобилизации способно спасти независимость и препятствовать агрессии со стороны РФ
Как проходить мобилизация в Украине
Ветеран ВСУ отмечает, что переживать за то, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации бессмысленно, ведь учитывая, что творит в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.
Какими военные видят правильные условия мобилизации в Украине
Военный подчеркнул, что должна быть проведена реформа управления, ведь среди офицерского состава ВСУ есть некомпетентные лица, допускающие многочисленные потери личного состава и нести за это соответствующее наказание.
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