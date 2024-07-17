В "Дії" запустили е-бронирование от мобилизации. Как это работает

На портале “Дія” запустили сервис электронного бронирования от мобилизации военнообязанных работников.
Главные тезисы
- Система автоматически проверяет данные работника в реестре “Оберег” и обеспечивает соответствие требованиям для бронирования.
- Процесс бронирования занимает до часа, устраняя человеческий фактор и ускоряя процесс.
- Решение по бронированию принимается на основе нескольких автоматических проверок в реестрах, а не вручную, что значительно увеличивает эффективность.
- В рамках бета-теста онлайн было забронировано 929 работников, сокращая время процедуры и упрощая доступ для руководителей украинских предприятий.
Как работает бронирование от мобилизации в “Дії”
Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.
Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.
Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.
Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».
В «Дії» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.
Что этому предшествовало
В начале июня украинское правительство поддержало постановление, позволяющее руководителям учреждений и предприятий бронировать своих работников в «Дії».
До этого бронирование было доступно только в автономном формате. Необходимо подавать соответствующие документы, поэтому процедура длилась много времени.
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