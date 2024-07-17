В "Дії" запустили е-бронирование от мобилизации. Как это работает
Категория
Украина
Дата публикации

В "Дії" запустили е-бронирование от мобилизации. Как это работает

В "Дії" запустили е-бронирование от мобилизации. Как это работает
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Источник:  ДIЯ

На портале “Дія” запустили сервис электронного бронирования от мобилизации военнообязанных работников.

Главные тезисы

 

  • Система автоматически проверяет данные работника в реестре “Оберег” и обеспечивает соответствие требованиям для бронирования.
  • Процесс бронирования занимает до часа, устраняя человеческий фактор и ускоряя процесс.
  • Решение по бронированию принимается на основе нескольких автоматических проверок в реестрах, а не вручную, что значительно увеличивает эффективность.
  • В рамках бета-теста онлайн было забронировано 929 работников, сокращая время процедуры и упрощая доступ для руководителей украинских предприятий.

Как работает бронирование от мобилизации в “Дії”

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.

Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

В «Дії» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.

Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс до часа. Никаких проверок вручную неделями. Поскольку решение по бронированию принимает не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах. В рамках бета-теста уже забронировали 929 работников онлайн, — говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В начале июня украинское правительство поддержало постановление, позволяющее руководителям учреждений и предприятий бронировать своих работников в «Дії».

До этого бронирование было доступно только в автономном формате. Необходимо подавать соответствующие документы, поэтому процедура длилась много времени.

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