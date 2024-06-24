Более 800 тыс украинцев освобождены от мобилизации благодаря стратегическому бронированию

В Украине есть возможность бронировать предприятия и сотрудников стратегических предприятий по постановлениям Кабинета министров № 45 и № 76.
Главные тезисы
- В Украине существует семь критериев, которые определяют возможность получения брони для предприятий и сотрудников.
- Правительство предлагает ввести практику экономического бронирования в качестве дополнительного механизма защиты предприятий.
- Поддержка критических сотрудников важна для непрерывного функционирования предприятий и эффективного стратегического развития экономики.
- Мобильное приложение Резерв+ помогает согласовать данные военнообязанных, оптимизируя процессы и уменьшая время ожидания.
В правительстве предлагают ввести параллельный механизм экономического бронирования
По этим постановлениям есть семь критериев для претендентов на бронь. Об этом рассказал народный депутат Украины, глава комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха.
По его словам, правительство предлагает ввести параллельный механизм, не отменяя нынешнего, то есть "экономического бронирования".
Политик подчеркнул, что самое главное в этом быть уверенными, что технические специалисты, критические сотрудники компании будут продолжать выполнять свои обязанности на рабочих местах для того, чтобы они могли в дальнейшем планировать работу предприятия и не останавливаться.
Главная разница в том, что в отличие от стратегического бронирования в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует в принципе. Идея состоит в том, что во всех трех моделях само предприятие определяет, какие сотрудники для него критичны и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для гарантирования их дальнейшей работы, — объяснил Наталуха.
Нардеп рассказал, что в первом случае предприятие должно заплатить 20 тысяч гривен военного сбора за каждого забронированного работника. Во второй модели эта сумма составляет минимальную заработную плату сотрудника, начинающуюся от 36 тысяч гривен.
1,7 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через Резерв+
Из-за мобильного приложения Резерв+ 1,7 млн граждан Украины обновили свои данные, из них около 26 тысяч — за границей.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Кроме того, ожидание документа занимает до 5 рабочих дней.
По ее словам, для того количества ТЦК, которые сейчас функционируют в Украине, потребовалось бы несколько месяцев непрерывной работы по обновлению данных.
Екатерина Черногоренко также добавила, что 713 тыс граждан по состоянию на данный момент сгенерировали документы через приложение "Резерв+".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-