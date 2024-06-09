Бронирование от мобилизации. Минэкономики объяснило причины отказов работникам предприятий Украины

Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников. Однако есть ситуации, когда предприятия могут отказать в бронировании.

Как украинским предприятиям забронировать работников

Об алгоритме бронирования сотрудников для бизнеса и в каких случаях можно получить отказ, рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона.

По словам Фоменко, сначала предприятия или организации обращаются к власти, чтобы их сочли критически важными. Для получения такого статуса есть семь критериев.

Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой список критериев. После того, как соответствующие службы проработают предприятие, кажется приказ о признании его критически важным. Игорь Фоменко Заместитель министра экономики

После получения этого статуса предприятие представляет список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали предприятие критически важным. А этот орган направляет списки в Минобороны или другие органы, такие как СБУ или разведка, где военнообязанный стоит на учете.

В дальнейшем поданных на бронирование сотрудников проверяют через реестр "Оберег" на соответствие военно-учетных данных и затем направляют Министерству экономики.

Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Миноборону, — пояснил замминистра экономики. Поделиться

Когда предприятию могут отказать в бронировании

Фоменко пояснил, что в случае, если Минэкономики уверено, что документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать от бронирования сотрудников.

У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений, — пояснил он.

На днях Кабинет министров Украины позволил на днях бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике.

Также правительство поддержало постановление, согласно которому, бронирование от мобилизации станет возможным через "Действие".