Дія запустит функцию электронного бронирования от мобилизации

Министерство обороны Украины считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Этим вопросом занимаются совместно Минэкономики и Минцифры.

В Дії введут электронное бронирование от мобилизации

В Министерстве обороны Украины заявили, что на портале государственных услуг "Действие" запустят функционал электронного бронирования от мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале Дія будет запущен функционал электронного бронирования. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины

По ее словам, в министерстве считают, что "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией". Поделиться

Черногоренко подчеркнула, что Министерство сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Что известно о бронировании от мобилизации

В настоящее время могут быть забронированы работники органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций в порядке, установленном Кабмином.

Постановление Кабмина позволяет бронировать 50% военнообязанных работников критически важных для функционирования экономики предприятий.

В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам обновить постановления по определению критически важных предприятий, по которым бронируют военнообязанных. Он заявил, что бронирование должно быть справедливым и должны четкие критерии, по которым будут определять такие предприятия.

В Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании. В Комитете по экономическому развитию есть предложения, которые разрабатывала группа во главе с председателем Комитета Дмитрием Наталухой. Эти предложения предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 тыс. грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги.

Среди 300 тыс человек украинской сферы IТ забронировано только 1,5%

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, почему специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в соцсети Telegram.

Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны.

Федоров добавил, что в Украине 700 тыс забронированных людей, и только четыре тысячи человек из ИТ-компаний