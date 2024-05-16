16 мая украинское информационное пространство потряс очередной громкий скандал после того, как стало известно, что правительство дало разрешение на бронирование работников Favbet, Glovo и Visa. С заявлением по этому поводу выступила глава Минэкономики Юлия Свириденко.
В сети критикуют новое решение КМУ касательно бронирования
Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации.
На это обратил внимание депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, опубликовавший соответствующий приказ ведомства от 8 апреля.
Его поддержал известный активист Сергей Стерненко.
Он обратил внимание на то, что в Украине до сих пор нет возможности бронирования производителей FPV дронов, а значит все наши крупные поставщики не имеют бронирования специалистов.
На этот скандал отреагировало немало украинцев, потому Минэкономики сразу решило отменить приказ.
Как в правительстве объяснили свое решение касательно Favbet и Glovo
Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила информацию о бронировании работников Favbet, Glovo и других компаний.
По ее словам, приказ будет отменен, а постановление о бронировании — обновлено.
Глава ведомства также подчеркнула, что этот скандал стал дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.
Она также добавила, что на основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики.
В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.
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