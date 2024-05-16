16 мая украинское информационное пространство потряс очередной громкий скандал после того, как стало известно, что правительство дало разрешение на бронирование работников Favbet, Glovo и Visa. С заявлением по этому поводу выступила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В сети критикуют новое решение КМУ касательно бронирования

Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации.

На это обратил внимание депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, опубликовавший соответствующий приказ ведомства от 8 апреля.

Иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон… На всех совещаниях говорю: Минстратегпром, измените критерии !! Предприятия, которые делают ребы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в условиях! — пожаловался политик. Поделиться

Его поддержал известный активист Сергей Стерненко.

Он обратил внимание на то, что в Украине до сих пор нет возможности бронирования производителей FPV дронов, а значит все наши крупные поставщики не имеют бронирования специалистов.

Сейчас вообще есть угроза, что мы не сможем производить длинные дроны, потому что одного из ведущих работников мобилизуют. Думаю, вместо дронов нам нужно поставлять в армию ставки, — иронично отметил Стерненко. Поделиться

До речі, на сьогодні немає можливості бронювання виробників FPV дронів.



Усі наші великі постачальники не мають бронювання фахівців. Зараз взагалі є загроза що ми не зможемо виробляти довгі дрони, бо одного з провідних працівників мобілізують.



Гадаю, замість дронів нам треба… https://t.co/iW3Dq4jtuk — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 16, 2024

На этот скандал отреагировало немало украинцев, потому Минэкономики сразу решило отменить приказ.

Как в правительстве объяснили свое решение касательно Favbet и Glovo

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила информацию о бронировании работников Favbet, Glovo и других компаний.

По ее словам, приказ будет отменен, а постановление о бронировании — обновлено.

Глава ведомства также подчеркнула, что этот скандал стал дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.

Как выглядит процесс бронирования, объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія. После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. Юлия Свириденко Глава Минэкономики Украины

Она также добавила, что на основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики.

В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.