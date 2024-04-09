Бронирование военнообязанных. Шмыгаль дал срочное поручение правительству

Глава Кабмин Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 апреля поручил разработать обновленное и более справедливое постановление о бронировании. Кроме того, он приказал определить список объектов критической инфраструктуры.
Шмыгаль поручил разработать справедливое постановление о бронировании
Глава украинского правительства обратил внимание на то, что эффективная оборона — это синергия усилий фронта и тыла.
Как отметил глава Кабмина, одним из главных вопросов на этом пути является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных работников предприятий, которые действительно критически важны.
По его словам, крайне важны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в Украине.
Шмыгаль обсудил вопросы энергетической безопасности
Глава правительства обращает внимание на то, что Россия продолжает наносить мощные удары по объектам энергетики. В первую очередь речь идет о тепловой генерации.
Он также подчеркнул, что сейчас есть 3 основных вектора деятельности.
Первый — это собственно ремонты и привлечение помощи от партнеров.
Второе направление — децентрализация нашей генерации.
Третье направление — усиление украинской ПВО.
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