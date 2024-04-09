Бронирование военнообязанных. Шмыгаль дал срочное поручение правительству
Категория
Украина
Дата публикации

Бронирование военнообязанных. Шмыгаль дал срочное поручение правительству

Кабинет министров Украины
Денис Шмыгаль
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Глава Кабмин Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 апреля поручил разработать обновленное и более справедливое постановление о бронировании. Кроме того, он приказал определить список объектов критической инфраструктуры.

Шмыгаль поручил разработать справедливое постановление о бронировании

Глава украинского правительства обратил внимание на то, что эффективная оборона — это синергия усилий фронта и тыла.

Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура, — заявил Денис Шмыгаль.

Как отметил глава Кабмина, одним из главных вопросов на этом пути является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных работников предприятий, которые действительно критически важны.

Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций… Поэтому поручаю профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Глава Кабмина Украины

По его словам, крайне важны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в Украине.

Шмыгаль обсудил вопросы энергетической безопасности

Глава правительства обращает внимание на то, что Россия продолжает наносить мощные удары по объектам энергетики. В первую очередь речь идет о тепловой генерации.

Наша задача — до следующей зимы минимизировать риски для энергосектора. Сделать так, чтобы у украинцев в домах было светло и тепло, а предприятия работали бесперебойно, — заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что сейчас есть 3 основных вектора деятельности.

  • Первый — это собственно ремонты и привлечение помощи от партнеров.

  • Второе направление — децентрализация нашей генерации.

  • Третье направление — усиление украинской ПВО.

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