Почему Россия теряет "престижные" ракеты — объяснение разведки Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Почему Россия теряет "престижные" ракеты — объяснение разведки Британии

Минобороны Британии
ракета
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Как отмечают британские разведчики, страна-агрессорка РФ все чаще начал терять ракеты, которые она называет "престижными", из-за санкций и спешки с их производством.

Разведка Британии узнала о новых проблемах РФ

Минобороны Великобритании пришло к выводу, что у страны-агрессорки возникли проблемы с производством исправных ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение — Х-101, Х-102).

Что важно понимать, именно ими она наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Иностранные разведчики внимательно проанализировали фотографии из открытых источников от 31 марта 2024 года, на которых видны обломки упавшей в поле в Саратовской области ракеты на юге РФ.

По их словам, это были обломки ракеты Х-101 или Х-102.

Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты, которую запустили в сторону Украины ранее утром, — сказано в заявлении.

Британское оборонное ведомство обращает внимание на то, что в Саратовской области находится аэродром Энгельс, где базируются несколько бомбардировщиков российской стратегической авиации.

Как отмечают иностранные разведчики, высока вероятность того, что неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, которые, вероятно, возникли под влиянием санкций и спешки.

В Британии оценили влияние санкций на поставку ресурсов оборонной отрасли РФ

Согласно данным британских разведчиков, благодаря санкциям союзников Украины против РФ, поставка ключевых компонентов для российской оборонной промышленности значительно нарушилась.

В ведомстве также подчеркивают, что изоляция страны-агрессорки ограничивает количество стран, с которыми она может вести прямую торговлю, что увеличивает время и стоимость товаров, которые раньше она могла покупать свободно.

Хотя РФ увеличила производство боеприпасов... влияние санкций, вероятнее всего, отразилось на все более совершенных и сложных российских системах, — сказано в заявлении Минобороны Британии.

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