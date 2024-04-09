Чому Росія втрачає "престижні" ракети — пояснення розвідки Британії
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Чому Росія втрачає "престижні" ракети — пояснення розвідки Британії

Міноборони Британії
ракета

Як зазначають британські розвідники, країна-агресорка РФ дедалі частіше почала втрачати ракети, які вона називає “престижними”, через санкції та поспіх з їхнім виробництвом.

Розвідка Британії дізналася про нові проблеми РФ

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що у країни-агресорки виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення — Х-101, Х-102).

Що важливо розуміти, саме ними вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Іноземні розвідники уважно проаналізували світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, на яких видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ.

За їхніми словами, це були уламки ракети Х-101 або Х-102.

Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку, — йдеться в заяві.

Британське оборонне відомство звертає увагу на те, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де знаходяться кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.

Як зазначають іноземні розвідники, є висока ймовірність того, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху.

У Британії оцінили вплив санкцій на постачання ресурсів оборонній галузі РФ

Згідно з даними британських розвідників, завдяки санкціям союзників України проти РФ постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості значно порушилося.

У відомстві також наголошують, що ізоляція країни-агресорки обмежує кількість країн, з якими вона може вести пряму торгівлю, що збільшує час та вартість для товарів, які раніше вона могла купувати вільно.

Хоча РФ збільшила виробництво боєприпасів... вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначився на все більш досконалих та складних російських систем, — йдеться в заяві Міноборони Британії.

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