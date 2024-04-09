Чому Росія втрачає "престижні" ракети — пояснення розвідки Британії

Як зазначають британські розвідники, країна-агресорка РФ дедалі частіше почала втрачати ракети, які вона називає “престижними”, через санкції та поспіх з їхнім виробництвом.
Розвідка Британії дізналася про нові проблеми РФ
Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що у країни-агресорки виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення — Х-101, Х-102).
Що важливо розуміти, саме ними вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Іноземні розвідники уважно проаналізували світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, на яких видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ.
За їхніми словами, це були уламки ракети Х-101 або Х-102.
Британське оборонне відомство звертає увагу на те, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де знаходяться кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.
Як зазначають іноземні розвідники, є висока ймовірність того, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху.
У Британії оцінили вплив санкцій на постачання ресурсів оборонній галузі РФ
Згідно з даними британських розвідників, завдяки санкціям союзників України проти РФ постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості значно порушилося.
У відомстві також наголошують, що ізоляція країни-агресорки обмежує кількість країн, з якими вона може вести пряму торгівлю, що збільшує час та вартість для товарів, які раніше вона могла купувати вільно.
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