Чому Росія втрачає "престижні" ракети — пояснення розвідки Британії

Як зазначають британські розвідники, країна-агресорка РФ дедалі частіше почала втрачати ракети, які вона називає “престижними”, через санкції та поспіх з їхнім виробництвом.

Розвідка Британії дізналася про нові проблеми РФ

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що у країни-агресорки виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення — Х-101, Х-102).

Що важливо розуміти, саме ними вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Іноземні розвідники уважно проаналізували світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, на яких видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ.

За їхніми словами, це були уламки ракети Х-101 або Х-102.

Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку, — йдеться в заяві. Поширити

Британське оборонне відомство звертає увагу на те, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де знаходяться кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.

Як зазначають іноземні розвідники, є висока ймовірність того, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NdpOtzboXb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2024

У Британії оцінили вплив санкцій на постачання ресурсів оборонній галузі РФ

Згідно з даними британських розвідників, завдяки санкціям союзників України проти РФ постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості значно порушилося.

У відомстві також наголошують, що ізоляція країни-агресорки обмежує кількість країн, з якими вона може вести пряму торгівлю, що збільшує час та вартість для товарів, які раніше вона могла купувати вільно.