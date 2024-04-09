Бронювання військовозобов’язаних. Шмигаль дав термінове доручення уряду

Очільник Кабмін Денис Шмигаль під час засідання уряду 9 квітня доручив розробити оновлену і більш справедливу постанову про бронювання. Окрім того, він наказав визначити перелік об′єктів критичної інфраструктури.
Шмигаль доручив розробити справедливу постанову про бронювання
Глава українського уряду звернув увагу на те, що ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу.
Як зазначив очільник Кабміну, одним із головних питань на цьому шляху є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних, працівників підприємств, які дійсно критично важливі.
За його словами, вкрай важливими є чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в Україні.
Шмигаль обговорив питання енергетичної безпеки
Глава уряду звертає увагу на те, що Росія продовжує завдавати потужних ударів по об’єктах енергетики. Насамперед ідеться про теплову генерацію.
Він також наголосив, що наразі є 3 основні вектори діяльності.
Перший — це власне ремонти й залучення допомоги від партнерів.
Другий напрямок — децентралізація нашої генерації.
Третій напрямок — посилення української ППО.
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