Українські дрони на фронті виявилися настільки ефективними, що російські окупанти вдаються до радикальних дій, щоб хоч якось від них захиститися. Так, солдати РФ перетворили деякі зі своїх танків на “летючих слонів” та “черепах”.

Як Росія вирішила змінити свої танки

Під час одного з боїв на фронті українські захисники помітили дивний об’єкт, що рухався у їхній бік. Він був схожий на велетенську черепаху.

Як стало зрозуміло згодом, росіяни побудували захисний панцир для танка, щоб захистити його від українських безпілотників.

Як зазначає видання Forbes, ця ідея не нова.

Ще понад сотню років тому британський інженер Вільям Тріттон сконструював новий тип танка, що мав би захищати екіпаж від артилерії.

Танк Тріттона "Летючий слон" (Flying Elephant) був, по суті, важким тягачем, оснащеним, гарматами та обгорнутим сталевим покриттям товщиною до 7,5 см. Броня вкривала шасі, гармати та усі люки, — розповідають журналісти. Поширити

Уперше російського “летючого слона” бійці ЗСУ помітили в районі Красногорівки.

Російський модифікований танк (Фото: скриншот)

Чому танк-черепаха не врятує росіян від українських дронів

Як вважає Forbes, нові потуги російських окупантів були марними й не допоможуть їм мінімізувати втрати у техніці та живій силі.

Журналісти жартома називають це “трагічною модифікацією”.

Що особливо трагічно в цій дивній модифікації, так це те, що ця конкретна додаткова броня не працюватиме, окрім того, що вона блокує поворот вежі та — через свою очевидну вагу та розмір — серйозно перешкоджає рухливості танка, — йдеться в статті ЗМІ. Поширити

Журналісти також прогнозують, що українські FPV-дрони просто маневреніше залітатимуть під зовнішню кромку дахової броні.

За їхніми словами, нема сумнівів, що оператор безпілотника зможе виконати такий маневр.