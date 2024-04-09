Українські дрони на фронті виявилися настільки ефективними, що російські окупанти вдаються до радикальних дій, щоб хоч якось від них захиститися. Так, солдати РФ перетворили деякі зі своїх танків на “летючих слонів” та “черепах”.
Як Росія вирішила змінити свої танки
Під час одного з боїв на фронті українські захисники помітили дивний об’єкт, що рухався у їхній бік. Він був схожий на велетенську черепаху.
Як стало зрозуміло згодом, росіяни побудували захисний панцир для танка, щоб захистити його від українських безпілотників.
Як зазначає видання Forbes, ця ідея не нова.
Ще понад сотню років тому британський інженер Вільям Тріттон сконструював новий тип танка, що мав би захищати екіпаж від артилерії.
Уперше російського “летючого слона” бійці ЗСУ помітили в районі Красногорівки.
Чому танк-черепаха не врятує росіян від українських дронів
Як вважає Forbes, нові потуги російських окупантів були марними й не допоможуть їм мінімізувати втрати у техніці та живій силі.
Журналісти жартома називають це “трагічною модифікацією”.
Журналісти також прогнозують, що українські FPV-дрони просто маневреніше залітатимуть під зовнішню кромку дахової броні.
За їхніми словами, нема сумнівів, що оператор безпілотника зможе виконати такий маневр.
Подібні операції вже реалізовували біля Бердичів. Троє російських окупантів сховалися під знерухомленим російським танком від українського дрона. Оператор безпілотника запустив його у вузький простір під танком і між його протекторами, знищивши окупантів.
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